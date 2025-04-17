الخميس 17 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشيلسي يصعد لنصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي رغم الخسارة من ليجيا وارسو 2-1

تشيلسي، فيتو
تشيلسي، فيتو

انتهت مباراة تشيلسي ضد ليجيا وارسو البولندي بنتيجة 2-1 للأخير، على ملعب ستامفورد بريدج، في إياب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

سجل كوكوريلا هدف تشيلسي في الدقيقة 33، بينما أحرز بيكهارت وستيف هدفي ليجيا وارسو في الدقيقتين 10 من ضربة جزاء و53.

ولكن البلوز تشيلسي صعد للدور نصف النهائي بفضل فوزه ذهابا خارج ملعبه 0/3.

تشكيل تشيلسي ضد ليجيا وارسو

تشكيل ليجيا وارسو أمام تشيلسي

وكان تشيلسي قد فاز في مباراة الذهاب على ليجيا وارسو بنتيجة 0/3، على ملعب مارشال جوزيف بيلسودسكي ستاديوم ضمن إطار منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وسجل ثلاثية تشيلسي كل من: تيريك جورج في الدقيقة 49، ونوني مادويكي (هدفين) في الدقيقتين 57 و74.

وتأهل تشيلسي إلى ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما أقصى كوبنهاجن الدنماركي من دور الـ16، أما ليجيا وارسو تغلب على مولده النرويجي بنتيجة 4-3، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تشيلسي ضد ليجيا وارسو تشيلسي ليجيا وارسو البولندي ليجيا وارسو دوري المؤتمر الاوروبي

مواد متعلقة

تشكيل مباراة تشيلسي ضد ليجيا وارسو في دوري المؤتمر الأوروبي

مقابل 100 مليون إسترليني، النصر السعودي يسعى لضم نجم تشيلسي

تشيلسي ينجو من الخسارة ويخطف تعادلا من إبسويتش 2/2 في الدوري الإنجليزي

تشيلسي يكتسح ليجيا وارسو بثلاثية في دوري المؤتمر الأوروبي
ads

الأكثر قراءة

مصير شهادات الادخار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 2.25%

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب بعد قرار المركزي بخفض سعر الفائدة

رغم ارتفاع الوقود، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية يكشف مفاجأة عن الأسعار (فيديو)

تسلل من السور، مراهق يهتك عرض تلميذة داخل مدرسة بعزبة النخل

أستاذ اقتصاد يكشف أبرز مكاسب خفض أسعار الفائدة (فيديو)

خبير اقتصادي يكشف تداعيات قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 2.25% (فيديو)

البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 2.25% في ثاني اجتماعات 2025

البنوك تراجع أسعار الفائدة على شهادات الادخار خلال ساعات

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الخميس 17 أبريل 2025

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

طن الأرز الشعير عريض الحبة يسجل 18.4 ألف جنيه بالأسواق اليوم

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حالات لا يجوز فيها للزوجة طلب التمكين من مسكن الزوجية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة لراحة القلب والبدن

تفسير رؤية التفاح الأحمر في المنام وعلاقتها بتحسن الوضع المادى

معنى يبلس، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 12 من سورة الروم (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية