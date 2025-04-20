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خارج الحدود

رئيس الوزراء الياباني: سنفصل المحادثات الأمنية عن التجارية خلال مع واشنطن

رئيس وزراء اليابان،فيتو
رئيس وزراء اليابان،فيتو

قال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، إن حكومته لن تدرج مناقشات حول الأمن خلال محادثاتها التجارية مع واشنطن، فيما يدعو الرئيس الأمريكي إلى تخفيف عبء بلاده بالدفاع عن اليابان.

وأضاف إيشيبا اليوم الأحد في برنامج تلفزيوني، بعد أيام من لقاء مساعده المقرب، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار المسؤولين الأمريكيين بشأن التعريفات الجمركية المتزايدة مؤخرا: "لا أعتقد أنه من الملائم مناقشة الأمن والتجارة معا، يجب أن نعالج القضايا الأمنية دون ربطها بالتعريفات"، بحسب وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وذكر إيشيبا أنه يعتقد أن خفض العجز التجاري الأمريكي مع الدول الأخرى يمثل الأولوية القصوى لترامب.

وأردف:"سنعمل بجد لضمان عدم اتهام اليابان بأنها غير عادلة"، لكنه لم يخض في تفاصيل القضايا الرئيسية الأخرى مثل أسعار صرف العملات الأجنبية وحيازات طوكيو من سندات الخزانة الأمريكية.

وحول موعد اختتام المحادثات، قال إيشيبا: "يجب أن تتحقق نتيجة مرغوبة للجانبين، نريد أن نأخذ الوقت اللازم لوضع نموذج للعالم". 

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