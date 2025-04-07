خلال ساعات، أمن الإسماعيلية يضبط المتهمين بقتل سيدة مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، من القبض على المتهمين بإنهاء حياة سيدة مسنة، داخل مسكنها وذلك عقب تحديد هويتهم.

و تبين أن من وراء تنفيذ الجريمة متهمين احداهما يدعى محمد أ. وشهرته حمادة روجة، والأخر يدعى عبده وشهرته حشيشة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوات الأمن بالتعاون مع ضباط مباحث قسم شرطة ثاني بالإسماعيلية، من إلقاء القبض عليهما.

العثور على جثمان سيدة مسنة

وتعود أحداث الواقعة عندما عثر أهالى منطقة شارع المستشفى التابعة لدائرة قسم ثان في محافظة الإسماعيلية، على جثمان سيدة مسنة داخل مسكنها في ظروف غامضة.

التصريح بدفن الجثمان

وكانت نيابة ثان محافظة الإسماعيلية، صرحت بدفن جثمان سيدة مسنة لقيت مصرعها علي يد مجهول تسلل إلى مسكنها بغرض السرقة، وذلك بعد انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى.



اخطار بمصرع سيدة

كانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على سيدة عجوز وهي جثة هامدة داخل مسكنها، يبدو عليها آثار تعدى.



ووجود بعثرة في الشقة تشير إلى أن دافع الجريمة بغرض السرقة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

وخلال الفحص المبدئي تبين العثور على جثة سيدة مسنة في السبعينات من عمرها، مسجاة على الأرض داخل شقتها ويبدو انها تعرضت للعنف من قبل شخص ما.

وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، وجه العميد أحمد العليان مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث برئاسة المقدم أيمن المنشاوي مفتش مباحث المدينة، والمقدم أنور القاضي رئيس وحدة مباحث قسم ثان، بسرعة كشف غموض الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية لرجال مباحث قسم ثان الإسماعيلية أن وراء ارتكاب الجريمة عاطلين، تسللا إلى مسكن السيدة بغرض السرقة، وأن المجني عليها كانت معلوم عنها تملكها لبعض المشغولات الذهبية.

ووجه العميد أحمد العليان مدير المباحث الجنائية بالإسماعيلية، والعميد حمدي صبري رئيس مباحث الأمن العام، بسرعة تكثيف الجهود وضبط الجاني

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.



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