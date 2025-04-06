وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد القافلة الطبية بقرية الظاهرية "صور"

تفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، سير العمل بالقافلة الطبية بقرية الظاهرية فى ثانى أيامها، والتقت فريق الطاقم الطبي، واطمأنت من المواطنين المترددين على انتظام وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال العيادات التخصصية بالقافلة.

مكان تنظيم القافلة

جاء ذلك خلال فعاليات القافلة الطبية التي أطلقتها مديرية الصحة بمدرسة الظاهرية الجديدة بقرية الظاهرية التابعة لادارة التل الكبير الصحية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، للكشف على المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان.

جانب من تفقد القافلة،فيتو

جانب من تفقد القافلة،فيتو

عدد المنتفعين من القافلة

وأشارت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أن القافلة الطبية استقبلت 325 مواطن خلال اليوم الأول وعدد 418 بإجمالى 770 مواطنا على مدار يومى القافلة، وذلك من خلال 8 عيادات تخصصية [الجراحة، باطنة، نسا، أطفال، أسنان،مسالك،رمد،تنظيم أسرة، أمراض مزمنة]، بالإضافة إلى خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية، التثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة، كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات وزارة الصحة.

جانب من تفقد القافلة،فيتو

جانب من تفقد القافلة،فيتو

تنفيذ توجيهات وزير الصحة

يأتى ذلك بناءً على تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة الإهتمام بصحة المواطن الإسماعيلي خاصة في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا.

وأوضحت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل في محافظة الإسماعيلية، أن القافلة شهدت ترددا على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت عدد 152 مواطنًا بعيادة الباطنة، 102 مواطنًا بعيادة الجراحة وعدد 21 سيدةً بعيادة النساء، أما عيادة تنظيم الأسرة إستقبلت 58 سيدة.

جانب من تفقد القافلة،فيتو

جانب من تفقد القافلة،فيتو

بالإضافة إلى استقبال عدد 168 حالةً بعيادة الأطفال، كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر عدد 67 حالةً، بينما استقبلت عدد 72 حالة بعيادة الأسنان، أما عيادة الرمد استقبلت 84 حالة، وأخيرا عيادة المسالك البولية إستقبلت 43 مواطن فضلًا عن خدمات وحدة الأشعة، كما تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلًا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.

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