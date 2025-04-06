نائب محافظ الإسماعيلية يناقش استعدادات احتفالية افتتاح النصب التذكاري بجبل مريم

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، اجتماعًا تنسيقيًّا لمناقشة آخر الاستعدادات والتجهيزات لإعادة افتتاح النصب التذكاري بمنطقة جبل مريم بالإسماعيلية.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وذلك بحضور اللواء طارق اليمني السكرتير المساعد لمحافظة الإسماعيلية، ممثلي وزارات الخارجية والسياحة والآثار والثقافة، المستشار الهندسي للوزير المحافظ، معاون الوزير المحافظ للمشروعات، والجهات المعنية بالاجتماع.

النصب التذكاري بالإسماعيلية، فيتو

الوقوف على آخر المستجدات

وخلال الاجتماع تم الوقوف على آخر المستجدات لإقامة احتفالية النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس بمنطقة جبل مريم، والذي يعتبر تخليدًا لرفات الجنود القتلى في الحرب العالمية الأولى وأقيم علي ربوة عالية تم اختيارها لكونها شاهدة علي المعارك التي دارت علي أرضها.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

أهمية النصب التذكاري

كما أن النصب التذكاري سيضع محافظة الإسماعيلية على الخريطة السياحية من خلال تسليط الضوء على إمكانياتها السياحية والبيئية.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة التعاون والتنسيق مع عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات منها وزارة السياحة والآثار المصرية ووزارة الثقافة ووزارة الخارجية وهيئة قناة السويس.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

مناقشة الترتيبات اللازمة

كما تم مناقشة مقترحات الترتيبات اللازمة لإقامة الاحتفالية، هذا إلى جانب عرض الأماكن المقترحة للتجميل والتطوير؛ من أجل إبراز الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

ومن الجدير ذكره، أن النصب التذكاري بمنطقة جبل مريم بالإسماعيلية تم افتتاحه في ٣ فبراير ١٩٣٠، والنصب من تصميم الفرنسي ميشيل روسبيتز ونفذه النحات ريموند ديلامار من الجرانيت الوردي الذي تم إحضاره من إيطاليا.



جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

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