الجمعة 18 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعرف على أسعار الفسيخ في أقدم محلات الغربية (فيديو)

أسعار الفسيخ والرنجة،
أسعار الفسيخ والرنجة، فيتو

مع اقتراب شم النسيم، تبدأ الروائح المميزة للفسيخ والرنجة في الانتشار في شوارع الغربية، لتعلن عن موسم ينتظره عشاق الأكلات الشعبية بلهفة ورغم ريحته التى تزكم الأنوف، إلا أن الكثيرين لا يستطيعون مقاومة الطعم الفريد الذي "يستاهل" تحمل الرائحة.

محافظ الغربية يوجه بالتصدي للبناء المخالف خلال احتفالات شم النسيم وعيد القيامة

محافظ الغربية يصدر قرارًا بغلق فروع بلبن وكنافة وبسبوسة لمخالفة اشتراطات السلامة الغذائية (صور)

وفي جولة لـ “ڤيتو” داخل أحد أقدم محلات بيع الفسيخ بمدينة زفتى في محافظة الغربية، التقينا  أحمد إسماعيل، حيث يقول أن الفسيخ مش مجرد سمك مملح لكنه طقس ومناسبة وفرحة للأهالي، واللي بيجربه مرة، بيرجع له كل سنة".

 

وعن أسعار الموسم الحالي قال أحمد: أسعار الفسيخ 260 جنيهًا للكيلو والرنجة بـ 120 جنيهًا للكيلو والسردين المملح بـ 100 جنيه للكيلو

ويؤكد أحمد أن الأسعار هذا العام مستقرة إلى حد كبير مقارنة بالعام الماضي، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.

أما عن طريقة الإعداد، فيقول صاحب المحل يتم تمليح السمك على البارد لمدة لا تقل عن 21 يوما، وكل خطوة بتفرق في الطعم والجودة".

تحذيرات صحية ونصائح الشراء:
ورغم الشعبية الكبيرة للفسيخ، تحذر وزارة الصحة المواطنين من شراء الأسماك المملحة من مصادر غير موثوقة، وتشدد على أهمية التأكد من صلاحيتها لتجنب التسمم الغذائي.

وفي النهاية، يظل الفسيخ طقسًا متجذرًا في الثقافة المصرية، يجمع العائلة حول مائدة واحدة، وسط ضحكات وأحاديث لا تنتهي ورائحة لا تخطئها الأنوف.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

محافظ الغربية يوجه بالتصدي للبناء المخالف خلال احتفالات شم النسيم وعيد القيامة

إصابة 3 أشخاص في تصادم ميكروباص وتوك توك بطريق شوبر ـ طنطا

محافظ الغربية يصدر قرارًا بغلق فروع بلبن وكنافة وبسبوسة لمخالفة اشتراطات السلامة الغذائية (صور)

السيطرة على حريق هائل بشونة قطن في طنطا دون خسائر بشرية (صور)
ads

الأكثر قراءة

مصرع شقيقة البرادعي وزوجها في حادث سير

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم 18 أبريل 2025 (آخر تحديث)

وفاة أمريكية داخل مستشفى تجميل شهير بأكتوبر

ارتباك في مكتب ترامب بسبب إغماء طفلة (فيديو)

بعد طلبه 73 مليون، مصدر في الزمالك يكشف قيمة راتب زيزو بالأرقام

أسعار الكتاكيت والبط في الأسواق اليوم الجمعة 18 أبريل 2025

240 جنيها زيادة ، ارتفاع أسعار الجنيه الذهب (تحديث لحظي)

حزب الله يرفض تسليم سلاحه للدولة اللبنانية

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط في الأسواق اليوم الجمعة 18 أبريل 2025

158 ألف جنيه أسعار شرائح الألومنيوم البارد اليوم الجمعة

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم 18 أبريل 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

حب الناس "بطولة" وبخاف أكون مزعج لأصدقائي.. جوانب مؤثرة من حياة الراحل سليمان عيد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الهروب من الأسد في المنام وعلاقته بالانتصار على العدو

تعرف على كيفية أداء مناسك الحج وأنواعه في الإسلام

تفسير حلم الكابوس في المنام وعلاقته بمشاكل فى الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية