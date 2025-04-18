تعرف على أسعار الفسيخ في أقدم محلات الغربية (فيديو)

مع اقتراب شم النسيم، تبدأ الروائح المميزة للفسيخ والرنجة في الانتشار في شوارع الغربية، لتعلن عن موسم ينتظره عشاق الأكلات الشعبية بلهفة ورغم ريحته التى تزكم الأنوف، إلا أن الكثيرين لا يستطيعون مقاومة الطعم الفريد الذي "يستاهل" تحمل الرائحة.

وفي جولة لـ “ڤيتو” داخل أحد أقدم محلات بيع الفسيخ بمدينة زفتى في محافظة الغربية، التقينا أحمد إسماعيل، حيث يقول أن الفسيخ مش مجرد سمك مملح لكنه طقس ومناسبة وفرحة للأهالي، واللي بيجربه مرة، بيرجع له كل سنة".

وعن أسعار الموسم الحالي قال أحمد: أسعار الفسيخ 260 جنيهًا للكيلو والرنجة بـ 120 جنيهًا للكيلو والسردين المملح بـ 100 جنيه للكيلو

ويؤكد أحمد أن الأسعار هذا العام مستقرة إلى حد كبير مقارنة بالعام الماضي، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.

أما عن طريقة الإعداد، فيقول صاحب المحل يتم تمليح السمك على البارد لمدة لا تقل عن 21 يوما، وكل خطوة بتفرق في الطعم والجودة".

تحذيرات صحية ونصائح الشراء:

ورغم الشعبية الكبيرة للفسيخ، تحذر وزارة الصحة المواطنين من شراء الأسماك المملحة من مصادر غير موثوقة، وتشدد على أهمية التأكد من صلاحيتها لتجنب التسمم الغذائي.

وفي النهاية، يظل الفسيخ طقسًا متجذرًا في الثقافة المصرية، يجمع العائلة حول مائدة واحدة، وسط ضحكات وأحاديث لا تنتهي ورائحة لا تخطئها الأنوف.

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