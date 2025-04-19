أسعار الفسيخ والرنجة تشتعل قبل شم النسيم.. بطارخ الرنجة المدخنة تقفز إلى 1380 جنيهًا والفيليه اليوناني يلامس الـ 940 (فيديو وصور)

تتميز جميع الأعياد والمناسبات في مختلف الدول، وخاصة في مصر، بأطعمة معينة أو أزياء خاصة أو تقاليد معينة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتلك المناسبات.

يُعتبر الفسيخ والرنجة من الأكلات الشعبية التي ترتبط بشكل كبير بالأعياد، وبالأخص بعيد شم النسيم في مصر، الذي يُعتبر تقليدًا قديمًا يعود إلى أيام الفراعنة، ويتزامن دائمًا مع فصل الربيع، تحديدًا في اليوم الأول بعد عيد القيامة المجيد لدى المسيحيين الشرقيين.

أسعار الفسيخ والرنجة ، فيتو

يشمل الاحتفال بشم النسيم العديد من الأنشطة المعروفة مثل:

تناول الفسيخ والرنجة والبصل الأخضر والبيض الملون والخروج إلى الحدائق والمتنزهات وقضاء اليوم في أحضان الطبيعة وتلوين البيض كرمز للتجدد والحياة.

أسعار الفسيخ والرنجة ، فيتو

أسعار الفسيخ والرنجة ، فيتو

يعتبر الكثيرون هذا اليوم فرصة للفرح والتجمع العائلي.

أسعار الفسيخ والرنجة ، فيتو

أسعار الفسيخ والرنجة ، فيتو

أسعار الفسيخ والرنجة ، فيتو

وهو مناسبة شعبية تجمع بين جميع فئات الشعب المصري، ويتميز بطابع خاص مرتبط بالفرحة والربيع.

أسعار الفسيخ والرنجة ، فيتو

أسعار الفسيخ والرنجة ، فيتو



ما هي أنواع الأسماك المستخدمة في التخزين لتحضير الفسيخ والرنجة؟

الفسيخ: هو سمك بوري يتم ملحه وتخميره، ويحتاج إلى نقع في الملح لفترة طويلة. له طعم قوي جدًا وقد لا يفضله الجميع.

الرنجة: هي سمك مدخن ومملح، ويعتبر تناولها أسهل قليلًا من الفسيخ، ويفضلها الكثيرون عنه.

وتستعرض «فيتو» أسعار الرنجة المدخنة والفسيخ والأسماك المملحة داخل المحال التجارية الكبيرة بالتزامن مع الاستعداد للاحتفال بأعياد شم النسيم؛ في السطور الآتية:

أسعار الفسيخ والرنجة ، فيتو

أسعار الفسيخ والرنجة ، فيتو



أسعار الرنجة المدخنه في عيد شم النسيم داخل المحال التجارية الكبيرة

البداية مع أسعار الرنجة المدخنة في عيد شم النسيم، وهي كالآتي:

بلغ سعر فسيخ لحم في الزيت 1ك نحو 1167.99 جنيه.

بلغ سعر رنجة هولندي فيليه 1ك نحو 664.99 جنيه

بلغ سعر سردين فاكيوم 1ك نحو 275.99 جنيه.

بلغ سعر رنجه هولندي 1ك نحو 285.99 جنيه.

بلغ سعر رنجة فيلية مدخنة 1ك نحو 827.99 جنيه.

بلغ سعر بطارخ رنجة مدخنة 1ك نحو 1380.99 جنيه.

بلغ سعر رنجة فيلية مدخنة على الطريقة اليوناني نحو 938.99 جنيه

بلغ سعر نور سردين مخلي مدخن فيليه في الزيت نحو 719.99 جنيه

أسعار الفسيخ والرنجة ، فيتو

أسعار الفسيخ والرنجة ، فيتو



أسعار البطارخ وأنواع أخرى من الموالح في عيد شم النسيم داخل المحال التجارية الكبيرة



بلغ سعر التونة الحمراء نحو 80 جنيه لوزن 165 جرام.



بلغ سعر التونة الحمراء شرائح فيليه وزن ربع كيلو نحو 140 جنيه مصري



بلغ سعر بطارخ رنجة بصوص العسل نحو 350 جنيه مصري

بلغ سعر لطارخ الرنجة نحو 300 جنيه مصري

بلغ سعر سعر الكافيار المدخن وزن ربع كيلو نحو 250 جنيه مصري

بلغ سعر طارخ هارينج بصوص البرتقال وزن ربع كيلو نحو 300 جنيه مصري

سعر الأنشوجة يبدأ من 250 جنيه مصري

بلغ سعر كبدة التونة قطع نحو 120 جنيه مصري

بلغ سعر السلمون شرائح مدخن نحو 2600 جنيه مصري

بلغ سعر سلمون مطحون اسبريد نحو 170 جنيه مصري

أسعار الفسيخ والرنجة ، فيتو

أسعار الفسيخ والرنجة ، فيتو

أسعار الفسيخ والرنجة ، فيتو

أسعار الفسيخ والأسماك المملحة في عيد شم النسيم

بلغ سعر الفسيخ وزن 250 جرام نحو 125 جنيه

بلغ سعر الفسيخ المخلي وزن 250 جرام نحو 250 جنيه

بلغ سعر كيلو الفسيخ المبطرخ نحو 560 جنيه

بلغ سعر برطمان الرنجه نحو 180 جنيه

بلغ سعر فسيخ مخلي برطمان نحو 392.99 جنيه

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