أسعار الفسيخ والرنجة تشتعل قبل شم النسيم.. بطارخ الرنجة المدخنة تقفز إلى 1380 جنيهًا والفيليه اليوناني يلامس الـ 940 (فيديو وصور)
تتميز جميع الأعياد والمناسبات في مختلف الدول، وخاصة في مصر، بأطعمة معينة أو أزياء خاصة أو تقاليد معينة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتلك المناسبات.
يُعتبر الفسيخ والرنجة من الأكلات الشعبية التي ترتبط بشكل كبير بالأعياد، وبالأخص بعيد شم النسيم في مصر، الذي يُعتبر تقليدًا قديمًا يعود إلى أيام الفراعنة، ويتزامن دائمًا مع فصل الربيع، تحديدًا في اليوم الأول بعد عيد القيامة المجيد لدى المسيحيين الشرقيين.
يشمل الاحتفال بشم النسيم العديد من الأنشطة المعروفة مثل:
تناول الفسيخ والرنجة والبصل الأخضر والبيض الملون والخروج إلى الحدائق والمتنزهات وقضاء اليوم في أحضان الطبيعة وتلوين البيض كرمز للتجدد والحياة.
يعتبر الكثيرون هذا اليوم فرصة للفرح والتجمع العائلي.
وهو مناسبة شعبية تجمع بين جميع فئات الشعب المصري، ويتميز بطابع خاص مرتبط بالفرحة والربيع.
ما هي أنواع الأسماك المستخدمة في التخزين لتحضير الفسيخ والرنجة؟
الفسيخ: هو سمك بوري يتم ملحه وتخميره، ويحتاج إلى نقع في الملح لفترة طويلة. له طعم قوي جدًا وقد لا يفضله الجميع.
الرنجة: هي سمك مدخن ومملح، ويعتبر تناولها أسهل قليلًا من الفسيخ، ويفضلها الكثيرون عنه.
وتستعرض «فيتو» أسعار الرنجة المدخنة والفسيخ والأسماك المملحة داخل المحال التجارية الكبيرة بالتزامن مع الاستعداد للاحتفال بأعياد شم النسيم؛ في السطور الآتية:
أسعار الرنجة المدخنه في عيد شم النسيم داخل المحال التجارية الكبيرة
البداية مع أسعار الرنجة المدخنة في عيد شم النسيم، وهي كالآتي:
بلغ سعر فسيخ لحم في الزيت 1ك نحو 1167.99 جنيه.
بلغ سعر رنجة هولندي فيليه 1ك نحو 664.99 جنيه
بلغ سعر سردين فاكيوم 1ك نحو 275.99 جنيه.
بلغ سعر رنجه هولندي 1ك نحو 285.99 جنيه.
بلغ سعر رنجة فيلية مدخنة 1ك نحو 827.99 جنيه.
بلغ سعر بطارخ رنجة مدخنة 1ك نحو 1380.99 جنيه.
بلغ سعر رنجة فيلية مدخنة على الطريقة اليوناني نحو 938.99 جنيه
بلغ سعر نور سردين مخلي مدخن فيليه في الزيت نحو 719.99 جنيه
أسعار البطارخ وأنواع أخرى من الموالح في عيد شم النسيم داخل المحال التجارية الكبيرة
بلغ سعر التونة الحمراء نحو 80 جنيه لوزن 165 جرام.
بلغ سعر التونة الحمراء شرائح فيليه وزن ربع كيلو نحو 140 جنيه مصري
بلغ سعر بطارخ رنجة بصوص العسل نحو 350 جنيه مصري
بلغ سعر لطارخ الرنجة نحو 300 جنيه مصري
بلغ سعر سعر الكافيار المدخن وزن ربع كيلو نحو 250 جنيه مصري
بلغ سعر طارخ هارينج بصوص البرتقال وزن ربع كيلو نحو 300 جنيه مصري
سعر الأنشوجة يبدأ من 250 جنيه مصري
بلغ سعر كبدة التونة قطع نحو 120 جنيه مصري
بلغ سعر السلمون شرائح مدخن نحو 2600 جنيه مصري
بلغ سعر سلمون مطحون اسبريد نحو 170 جنيه مصري
أسعار الفسيخ والأسماك المملحة في عيد شم النسيم
بلغ سعر الفسيخ وزن 250 جرام نحو 125 جنيه
بلغ سعر الفسيخ المخلي وزن 250 جرام نحو 250 جنيه
بلغ سعر كيلو الفسيخ المبطرخ نحو 560 جنيه
بلغ سعر برطمان الرنجه نحو 180 جنيه
بلغ سعر فسيخ مخلي برطمان نحو 392.99 جنيه
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