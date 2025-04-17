محافظ الإسماعيلية يوجه بتسريع العمل في ملف التقنين (صور)

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، كافة الأجهزة التنفيذية في المحافظة بالعمل على تسريع إجراءات ملف التقنين، وبضرورة النزول الميداني لفرق التقنين واللجان المشكلة لمعاينة الأراضي وتسريع الإجراءات، بالتنسيق مع جهات الولاية.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وعقد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد، والعميد محمد فرج المستشار العسكري، والعميد أحمد عبد العال مدير إدارة مرور الإسماعيلية، اللواء مجدي عناني معاون المحافظ بالإضافة إلى رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري عموم الطرق والنقل، والشئون المالية والإدارية، والحسابات العامة والخاصة،و الشئون القانونية والجهات المعنية بملف تقنين الأراضي.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

تذليل العقبات الإدارية



وأشار المحافظ إلى ضرورة دفع وتيرة العمل في ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء، بدءًا من استقبال طلبات المواطنين حتى إصدار العقود النهائية، مع تذليل العقبات الإدارية والقانونية التي تعوق الإنجاز، مطالبًا بإنهاء الملفات العالقة واتخاذ إجراءات صارمة ضد الممتنعين عن سداد مستحقات الدولة، مؤكدًا أنه يتابع بشكل يومي العمل في هذا الملف من أجل استرداد حق الدولة والشعب، وكذلك إنهاء ملفات المواطنين الجادين.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

محاسبة المسؤول المتسبب في تعطيل الملفات

وشدد محافظ الإسماعيلية على محاسبة أي مسئول يتسبب في تعطيل الملفات أو التهاون في تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على أراضي الدولة، مع التأكيد على الحفاظ على الأراضي المستردة من التعديات المتكررة، مؤكدًا كذلك ضرورة ضبط منظومة العمل بما يحقق نتائج أكثر إيجابية وملموسة على أرض الواقع ليشعر بها المواطن.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

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