السبت 12 أبريل 2025
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محافظات

إحالة أوراق المتهم بقتل الطفلة «جنى» بالشرقية لمفتي الجمهورية

متهم
متهم

أحالت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية برئاسة المستشار نسيم بيومي أوراق المتهم الرئيسي بقتل طفلة العاشر من رمضان بعد التخلص منها بطريقة بشعة بغرض سرقة قرطها الذهبي إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

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وحددت هيئة المحكمة جلسة 25 مايو المقبل للنطق بالحكم كما حددت النطق بالحكم على باقي المتهمين.

العثور على جثة الطفلة جنى محسن بالعاشر من رمضان  

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ من أسرة الطفلة "جنى محسن" 8 سنوات، مقيمة بمدينة العاشر من رمضان، يفيد بتغيب الطفلة عن منزل الأسرة منذ عدة أيام.

وتم العثور على جثة الطفلة، فى حالة تحلل، وذلك بجوار إحدى المساكن بمدينة العاشر من رمضان، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1489 لسنة 2024 إداري ثالث العاشر من رمضان، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

ضبط المتهمين في واقعة مقتل الطفلة جنى

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد أ ج ع" 36 عاما، عاطل، مقيم بمحافظة أسيوط، وسبق اتهامه في قضايا سرقة ومشاجرة وتبديد، وأن المتهم قد استدرج الطفلة المجني عليها أثناء سيرها بالشارع لشراء طماطم لأسرتها، تقابل معها مصادفة واستدرجها بزعم شراء حلوى لها، قبل أن يصعد بها إلى منزل تحت الإنشاء محل العثور على الجثة وقام بخنقها هناك وسرقة قرطها الذهبي، ولم تثبت التحقيقات أى تعدى جنسي على الطفلة، وأن الدافع هو السرقة، وبعدها قام بممارسة عمله ثم انتقل للعمل بالخردة، وقام بإعطاء الحلق، لزميله سوداني الجنسية، بالقاهرة، لبيعه، وأعطاه الأخير، لسيدة لتبيعه رغم علمهما أنه متحصلات سرقة.

وتم ضبط المتهمين، الثلاثة، “المتهم الأول منفذ الجريمة وصديقة والفتاة التى قامت بدورها ببيع الحلق لمحل صاغة بنطاق القاهرة”، وبالعرض على النيابة العامة، اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، وتم عمل معاينة تصورية للمتهم من قبل النيابة العامة، وقررت برئاسة المستشار رأفت القاضى، رئيس نيابة العاشر، حبسهم على ذمة التحقيقات.

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