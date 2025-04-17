تحسبًا لهجوم إيراني، 5 طائرات عسكرية أمريكية تصل إسرائيل

هبطت في مطار "نيفاتيم" العسكري الإسرائيلي 5 طائرات شحن عسكرية أمريكية محملة بأنظمة اعتراض صاروخي متقدمة، تحسبا لهجوم إيراني مضاد بحسب ما أفادت به القناة 14 العبرية.

مهاجمة المواقع النووية الإيرانية

وفي وقت لاحق، كان المسؤولون الإسرائيليون قد وضعوا مؤخرا خططًا لمهاجمة المواقع النووية الإيرانية في شهر مايو الماضي، وكانوا مستعدين لتنفيذها، وفي بعض الأحيان كانوا متفائلين بأن الولايات المتحدة سوف تقرها.

وكان هدف هذه المقترحات، وفقًا لمسئولين مطلعين عليها، هو "إعاقة قدرة طهران على تطوير سلاح نووي لمدة عام أو أكثر، وكانت كل الخطط تقريبًا تتطلب مساعدة الولايات المتحدة ليس فقط للدفاع عن إسرائيل من الرد الإيراني، بل وأيضًا لضمان نجاح الهجوم الإسرائيلي، مما يجعل الولايات المتحدة جزءًا أساسيًا من الهجوم نفسه".

الولايات المتحدة بدأت محادثات مع إيران

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبلغ ترامب إسرائيل بقراره بأن الولايات المتحدة لن تدعم أي هجوم. وناقش الأمر مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال زيارته لواشنطن الأسبوع الماضي، حيث أعلن خلال اجتماع في المكتب البيضاوي أن الولايات المتحدة بدأت محادثات مع إيران.

وفي بيان أدلى به باللغة العبرية بعد الاجتماع، قال نتنياهو إن الاتفاق مع إيران لن ينجح إلا إذا سمح للموقعين عليه "بالدخول وتفجير المنشآت وتفكيك كل المعدات تحت إشراف وتنفيذ أمريكي".

توجيه ضربة عسكرية لإيران

وخططت إسرائيل منذ فترة طويلة لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، حيث أجرت تدريبات على عمليات القصف وحساب حجم الضرر الذي يمكن أن تحدثه مع أو بدون مساعدة الولايات المتحدة، وفق الصحيفة.

ولكن الدعم داخل الحكومة الإسرائيلية لتوجيه ضربة عسكرية لإيران تزايد بعد أن عانت إيران من سلسلة من النكسات العام الماضي.

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