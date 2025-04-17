الخميس 17 أبريل 2025
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قناة السويس في طريقها للتحول الأخضر، أسامة ربيع: بدأنا جمع المخلفات من السفن

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع خلال اللقاء، فيتو

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذى عقده، اليوم الخميس، مع الصحفيين والإعلاميين بمركز المحاكاة والتدريب البحري بالإسماعيلية، على أن الوصول إلى بقناة السويس إلى قناة خضراء يتطلب 4 مراحل، قد بدأنا المرحلة الأولى منها بجمع المخلفات الصلبة من السفن، ثم المخلفات السائلة، ثم عمل مصنع لتدوير المخلفات، ثم إنتاج الهيدروجين الأخضر.   

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منع السفن المحملة بالنفايات من العبور 

كما شدد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على إنه لن يسمح بعبور السفن المحملة بالنفايات إلى قناة السويس سواء من بورسعيد أو السويس إلا بعد  افراغ نفاياتها وحمولاتها من النفايات الصلبة. 
 

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

مراحل تحول قناة السويس لقناة خضراء 

وأضاف خلال تصريحاته ردا على تساؤلات مراسل "فيتو" حول مراحل تحول قناة السويس إلى قناة خضراء، أن الهيئة تحرص على عبور السفن صديقة للبيئة بالإضافة إلى أن قناة السويس الجديدة ساهمت وبشكل كبير في انخفاض الانبعاثات الكربونية، وذلك من خلال تقليل زمن عبور السفن إلى توفير 55 ونصف مليون طن من انبعاث الغاز الكربوني، كما وفرنا 17 مليون طن وقود بسبب تقصير مدة العبور على العكس من طريق رأس الرجاء الصالح، وذلك مما يعد ترويجا هاما لقناة السويس.   

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

بناء قاطرات صديقة للبيئة 

وأوضح الفريق أسامة ربيع أن الهيئة تنفذ الان بناء 6 قاطرات تعمل بالغاز الطبيعي بالإضافة إلى أنها خلال الفترة القادمة وحتى 20230 سوف تعتمد في بناء قطعها البحرية على أن تكون صديقة للبيئة.  

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

تنفيذ عدد من الخطط البديلة 

وكشف الفريق أسامة ربيع خلال تصريحاته، عن معدلات محاولة تعويض الخسائر الناجمة عن تأثر الملاحة بسبب تداعيات الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، حيث قال أن الهيئة قامت بتنفيذ العديد من الخطط البديلة لمحاولة تعويض تلك الخسائر من خلال تعدد مصادر دخلها عن طريق طرح حزم إضافية من الخدمات اللوجيستية للسفن، والدخول مع شراكات جديدة بتخصصات مختلفة مثل الصناعات المغذية للوحدات البحرية وبناء القطع البحرية واليخوت وغيرها.  

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

نسبة نجاح بدائل الدخل 

لافتا إلى أن ما حققته الهيئة في ذلك الشأن حقق معدلات نجاح بنسبة تقديرية تتراوح من 9: 10 % وهذا مما يشير إلى تحقيق نجاح لاستراتيجية الهيئة للبحث عن بدائل للدخل في زمن بسيط. 

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