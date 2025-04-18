صحيفة تكشف بديل أنشيلوتي مع الريال فى مونديال الأندية

واصلت التقارير الصحفية الإسبانية الحديث عن الرحيل المرتقب لمدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي بعد الخروج الأوروبي مؤخرا أمام آرسنال.

وفقًا لما ذكرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن في سيناريو معتاد، كان ريال مدريد سينتظر حتى نهاية الموسم لتقييم الأمور، ولكن مع اقتراب كأس العالم للأندية (18 يونيو)، وضيق الوقت الفاصل بينه وبين نهاية الليجا (25 مايو)، فإن القرار بشأن مصير أنشيلوتي قد يُتخذ قبل ذلك بكثير.

وذكرته الصحيفة الإسبانية، أن إدارة ريال مدريد تدرك أن بطولة كأس العالم للأندية تمثل فرصة ذهبية لتعزيز حضور النادي عالميًا، خصوصًا في السوق الأمريكية، كما أنها تدخل ضمن استراتيجية تسويق كبرى تقودها الإدارة منذ سنوات. الفوز بالنسخة الأولى من البطولة الجديدة التي يرعاها الاتحاد الدولي لكرة القدم، سيكون دفعة معنوية وتجارية هائلة.

وفي حال تم اتخاذ قرار بالاستغناء عن أنشيلوتي، تبرز عدة خيارات لتولي المسؤولية، أحدها تعيين مدرب مؤقت مثل راؤول جونزاليس أو سانتياجو سولاري، لكن الأقرب إلى المنطق أن يُمنح المدرب الجديد الوقت الكافي للاستعداد للبطولة العالمية.

في هذا السياق، يُعد تشابي ألونسو الاسم الأقرب لتولي المهمة، إذ يحظى بثقة فلورنتينو بيريز ويدخل ضمن مشروع طويل الأمد، ويملك ريال مدريد بندًا في عقد ألونسو مع باير ليفركوزن يسمح له بفسخ التعاقد إذا أراده أحد نادييه السابقين (ريال مدريد أو ليفربول) مقابل مبلغ تعويضي.

ولا يزال تشابي ألونسو يركز على إنهاء موسمه التاريخي مع باير ليفركوزن، لكنه لا يُخفي اهتمامه بالعودة إلى مدريد، المشكلة الوحيدة تكمن في التوقيت؛ فهل سيكون مستعدًا لتولي فريق منهك ذهنيًا وبدنيًا في يونيو، من أجل خوض بطولة مكثفة تمتد لشهر كامل؟.

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