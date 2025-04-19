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تشكيل برشلونة المتوقع أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة

 برشلونة ضد سيلتا فيجو، يحتضن ملعب "مونتجويك" مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو اليوم السبت في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني - الليجا.

ويدخل برشلونة مباراة الليلة بعدما حجز مقعده في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب تخطي دورتموند الألماني بمجموع اللقاءين ليضرب موعدا مع إنتر ميلان.

 

تشكيل برشلونة المتوقع أمام سيلتا فيجو 

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، إينيجو مارتينيز، جيرارد مارتين.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري.

خط الوسط الهجومي: لامين يامال، فيرمين لوبيز، رافينيا.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

 

ويسعى برشلونة إلى تحقيق الفوز من أجل تعزيز الصدارة والابتعاد أكثر عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 66 نقطة.

 

ويحتل نادي برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، في حين أن سيلتا فيجو لديه 43 نقطة في المركز السابع.


وانتهت مباراة الفريقين في الدور الأول من هذا الموسم بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما.

 

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة برشلونة وسيلتا فيجو اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 4:15 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5:15 بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني

تذاع مباراة برشلونة وسيلتا فيجو اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 3.

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