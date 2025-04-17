ترامب والعالم الجديد!

إذا أمعنا النظر في تداعيات ما يفعله الرئيس الأمريكي ترامب سوف نكتشف أنه يعجل بتشكيل عالمنا الجديد، وصياغة نظام عالمى ليس متعدد القطبية كما كان يتوقع ويتنبأ كثير من المحللين، وإنما ثنائي القطبية تقوده أمريكا والصين، على غرار ما كان سائدا بعد الحرب العالمية الثانية، حيث قلد النظام العالمى لعدة عقود أمريكا والاتحاد السوفيتي.



فإن ترامب يضعف ويهمش دور القوى العالمية التى كان يمكن أن تشكل التعددية القطبية، وفي مقدمتها أوروبا واليابان.. فهو لم يستهدف بقراراته الجمركية الصين فقط، وإنما استهدف أوروبا كلها واليابان، بل وكندا والمكسيك.. وهو يوجه ضرباته الجمركية والتجارية ضد الصين وشركاتها..

لم يسعَ للتحالف مع أحد في العالم وخاصة أوروبا، بل إنه استهدفها بقراراته الجمركية، وبالطريقة التى يريد بها إنهاء الحرب الكورية والتى اعتبرها الأوربيون لا تراعي مصالحهم، وتعد جائرة لأوكرانيا، والأهم تمنح روسيا مكاسب كبيرة، كما أنه مارس ضغوطا على أوروبا لتتولى الإنفاق بنفسها على حماية أمنها وتتوقف عن الاعتماد على أمريكا في تمويل حلف الناتو.



وقد جاء الرد الصيني ليعمق أكثر تلك الصورة الجديدة لعالمنا الذى يتشكل الآن.. فالصين لم تتراجع أو تقبل قرارات ترامب وإنما قامت بالرد بقوة على قرارات ترامب الجمركية بمثلها، لتؤكد بذلك أنها قوة عالمية يجب ألا يستهان بها أو تعريض مصالحها للخطر، والأهم تؤكد قدرتها على الرد على كل من يستهدف مصالحها.



وفى ظل تراجع أوروبا وتهميش دورها أمريكيا وانشغال روسيا بحربها وعلاج تداعياتها السلبية التى طالتها ونالت من قدرتها العالمية، والنفوذ الأمريكي المتوقع أن يتزايد في أوكرانيا ابتعدت روسيا في المدى المنظور عن المنافسة للعب دور في النظام العالمى الجديد.



وهكذا بقى على الساحة العالمية أمريكا والصين فقط الآن كأكبر قوتين اقتصاديتين.. وانحصرت المنافسة على قيادة النظام العالمي الجديد بين أمريكا صاحبة أكبر اقتصاد في العالم رغم ما يفعله ترامب، والصين ثانى أكبر اقتصاد في العالم يسعى لاحتلال المركز الأول وإزاحة أمريكا عن موقعها..

وبالتالى قد نستبدل النظام العالمى وحيد القطبية بنظام ثنائى القطبية وليس متعدد القطبية كما كان يتوقع كثير من المحللين، وذلك بما يفعله ترامب ويقوم به الآن.. وإذا كانت الحرب الباردة هى طابع النظام ثنائى القطبية الذى عشنا في ظله بعد الحرب العالمية الثانية، فإن الحرب التجارية والاقتصادية سيكون طابع النظام العالمى الجديد الذى يتشكل الأن وأسرع مما كنّا نقدر.

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