الرابحون والخاسرون في رمضان 2025؟! (2)

بعد أن كشفنا من وجهة نظرنا في المقال السابق عن أفضل الأعمال التليفزيونية التي عرضت في ماراثون رمضان المنقضي، على اختلاف تصنيفاتها وعن أفضل النجوم والفنانين والوجوه الشابة في هذه الأعمال 'الرابحون' في هذا الماراثون الصعب والذي شهد نحو 40 عملًا متنوعا..

نستكمل أيضًا في السطور التالية باقي الرابحين ومن كتاب ومخرجين ومنتجين من صناع هذه الأعمال، وكذلك الخاسرون منهم أو الذين لم يوفقوا وإن حاولوا واجتهدوا متمنين لهم النجاح والتوفيق في المواسم المقبلة إن شاء الله.

عبد الرحيم وإسلام وحسام

أفضل مؤلف وبدون ترتيب: عبد الرحيم كمال عن مسلسل قهوة المحطة بطولة أحمد غزي ورياض الخولي وبيومي فؤاد وإخراج إسلام خيري.

مهاب طارق عن مسلسل ولاد الشمس بطولة محمود حميدة وأحمد مالك وطه دسوقي وإخراج شادي عبد السلام.

مريم نعوم عن مسلسل لام شمسية بطولة أحمد السعدني وآمينة خليل وإخراج كريم الشناوي.

أفضل مؤلف عمل كوميدي: عبد الرحمن جاويش وشريف السرجاني عن مسلسل النص بطولة أحمد أمين وإخراج حسام علي - شيرين وخالد دياب عن مسلسل أشغال شقة جدًا بطولة هشام ماجد.

أفضل مخرج: إسلام خيري عن مسلسل قهوة المحطة - وكريم الشناوي عن مسلسل لام شمسية - وشادي عبد السلام عن مسلسل ولاد الشمس.

أفضل مخرج كوميدي: حسام علي عن مسلسل النص - خالد دياب عن مسلسل أشغال شقة جدًا.

منيب وبهاء وإليسا

أفضل أغنية تتر مسلسل:

يا وعدي ع الأيام، للراحلين عبد الرحيم منصور الكلمات وأحمد منيب الألحان والغناء لمسلسل قهوة المحطة

صاحبي يا صاحبي، كلمات منة عدلي القيعي وألحان أحمد طارق يحيى وغناء بهاء سلطان عن 'ولاد الشمس'

وتقابل حبيب، كلمات منة عدلي القيعي أيضًا وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي وغناء النجمة اللبنانية إليسا.



- أفضل تصوير: محمود يوسف عن مسلسل ظلم المصطبة بطولة ريهام عبد الغفور وفتحي عبد الوهاب وإياد نصار وإخراج محمد علي - يوسف بارود عن مسلسل النص بطولة أحمد أمين وإخراج حسام علي - تيمور تيمور عن مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.



- أفضل ديكور: أحمد عباس عن مسلسل النص - أحمد فايز عن مسلسل جودر.

- أفضل مونتاج: قهوة المحطة - ظلم المصطبة - لام شمسية.

- أفضل ملابس: جودر - النص - ظلم المصطبة.

- أفضل إنتاج: جودر - النص - قهوة المحطة.

الغاوي وسيد الناس وإش إش

أما عن الأعمال والنجوم الذين لم يحالفهم الحظ في رمضان هذا العام فيتصدرهم:

الغاوي، تأليف محمود زهران وطارق الكاشف وإخراج محمد العدل، بطولة أحمد مكي وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل.

سيد الناس، تأليف خالد صلاح وإخراج محمد سامي، بطولة عمرو سعد وإلهام شاهين وريم مصطفى وسلوى عثمان.

إش إش، تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة مي عمر وماجد المصري وانتصار ومحمد الشرنوبي.

أسوأ مسلسل كوميدي: شهادة معاملة أطفال، تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وبطولة محمد هنيدي ونهى عابدين.

عقبال عندكوا، تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل، بطولة حسن الرداد وإيمي سمير غانم.

العوضي وسعد وهنيدي

من أكثر النجوم الخاسرين الذين لم يوفقوا في أعمالهم في رمضان 2025 وأعتبرهم الأسوأ:

أحمد العوضي مسلسل فهد البطل تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.

عمرو سعد مسلسل سيد الناس تأليف خالد صلاح وإخراج محمد سامي - مصطفى شعبان عن مسلسل حكيم باشا، تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد آمين.

أسوأ ممثل كوميدي: محمد هنيدي عن مسلسل شهادة معاملة أطفال - حسن الرداد عن مسلسل عقبال عندكو - عصام عمر عن مسلسل نص الشعب اسمه محمد.

ومن النجمات: إلهام شاهين عن مسلسل سيد الناس -زينة عن مسلسل العتاولة 2، تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى- غادة عبد الرازق عن مسلسل شباب امرأة تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج أحمد حسن.



أسوأ ممثلة كوميدية: إيمي سمير غانم عن مسلسل عقبال عندكوا - رانيا يوسف عن مسلسل نص الشعب اسمه محمد، تأليف محمد رجاء، إخراج عبد العزيز النجار.

سامي وعبدالمالك وعبد العزيز

أخيرًا عن الأسوأ من المؤلفين والمخرجين:

محمد سامي عن مسلسل إش إش بطولة مي عمر وإخراج محمد سامي - خالد صلاح عن مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد وإخراج محمد سامي - محمد سليمان عبدالمالك عن مسلسل شباب إمرأة بطولة غادة عبد الرازق وإخراج أحمد حسن.



أسوأ مؤلف عمل كوميدي: محمد سليمان عبد المالك عن شهادة معاملة أطفال بطولة محمد هنيدي وإخراج سامح عبدالعزيز - أحمد سعد والي وعلاء حسن عن مسلسل عقبال عندكوا، بطولة حسن الرداد وإيمي سمير غانم وإخراج علاء إسماعيل.



أسوأ مخرج: محمد سامي عن مسلسل إش إش، سيد الناس - أحمد حسن عن مسلسل شباب إمرأة - أحمد خالد موسى عن مسلسل العتاولة 2.

أسوأ مخرج عمل كوميدي: سامح عبد العزيز عن شهادة معاملة أطفال - علاء إسماعيل عن مسلسل عقبال عندكوا.

وكل عام وحضراتكم بخير.

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