الرابحون والخاسرون في رمضان 2025؟! (1)

الفن وسنينه

هو ليس استفتاءً مثل المتعارف عليه والذي تجريه الصحف والمواقع الإليكترونية والمحطات الفضائية بعد نهاية شهر رمضان أو مع نهاية العام أو شيء من هذا القبيل، بل هو مجرد آراء شخصية حاولت فيها أن ألتزم بأكبر قدر من الموضوعية والحيادية قدر ما استطعت..

في تقييمي وحكمي على الفنانين وأعمالهم التي عرضت في الماراثون الرمضاني 2025 والذي شهد إنتاج نحو 40 مسلسلًا متنوعًا تميز منها الربع تقريبًا أو أقل قليلًا! ولكنه يبقى في النهاية موسمًا دراميًا مقبولًا إلى حدا ما..

وفي مقال اليوم سنقدم تقييمًا سريعًا لأفضل وأسوأ الأعمال والفنانين في هذا الموسم أو الرابحون والخاسرون فيه وكل عام وحضراتكم بألف خير.



القهوة والمصطبة والنص

نبدأ بأفضل الأعمال التليفزيونية التي عرضت في موسم رمضان 2025 وهي على النحو التالي:

أفضل مسلسل: قهوة المحطة، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إسلام خيري، بطولة أحمد غزي ورياض الخولي وبيومي فؤاد وانتصار وأحمد خالد صالح.



ظلم المصطبة تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج محمد علي، بطولة ريهام عبد الغفور وفتحي عبد الوهاب وإياد نصار وبسمة.



لام شمسية تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، بطولة أحمد السعدني وآمينة خليل ومحمد شاهين ويسرا اللوزي.



أفضل مسلسل كوميدي: النص، تأليف شريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج حسام علي وبطولة أحمد آمين وأسماء أبو اليزيد وصدقي صخر

أشغال شقة جدًا، تأليف شيرين وخالد دياب وإخراج خالد دياب وبطولة هشام ماجد وأسماء جلال وشيرين ومصطفى غريب.



تنويه وتقدير لمسلسلات: ولاد الشمس، تأليف مهاب طارق وإخراج شادي عبد السلام وبطولة محمود حميدة وأحمد مالك وطه دسوقي.

قلبي ومفتاحه تأليف تامر محسن ومها الوزير وإخراج تامر محسن وبطولة آسر ياسين ومي عز الدين ودياب وأشرف عبدالباقي.

80 باكو، تأليف غادة عبد العال وإخراج كوثر يونس، بطولة هدى المفتي وانتصار ومحمد لطفي ورحمة أحمد.

ريهام وفتحي وآمين

نترك الأعمال ونأتي إلى النجوم والفنانين الرابحين في رمضان 'الأفضل':

أفضل ممثل دور أول: فتحي عبد الوهاب عن ظلم المصطبة - آسر ياسين في قلبي ومفتاحه -

أحمد غزي عن قهوة المحطة.



أفضل ممثل دور ثان: دياب في قلبي ومفتاحه - محمد شاهين في لام شمسية - صدقي صخر في النص.



أفضل ممثل كوميدي: أحمد آمين في النص - هشام ماجد، مصطفى غريب في أشغال شقة جدا.



أفضل ممثلة دور أول: ريهام عبد الغفور في ظلم المصطبة- مي عز الدين في قلبي ومفتاحه- دينا الشربيني في كامل العدد ++.



أفضل ممثلة دور ثان: بسمة في ظلم المصطبة - يسرا اللوزي في لام شمسية - أسماء أبو اليزيد في النص.



أفضل ممثل Grand: بيومي فؤاد - رياض الخولي في قهوة المحطة - أشرف عبد الباقي في قلبي ومفتاحه.



أفضل ممثلة Grand: انتصار في 80 باكو، إش إش، قهوة المحطة - هالة صدقي قهوة المحطة- عايدة رياض في قلبي ومفتاحه.



أفضل وجه شاب رجال: محمود ياسين في وتقابل حبيب - عبد الرحمن محمد في النص - محمد على ميزو في قلبي ومفتاحه.



أفضل وجه شاب نساء: فاتن سعيد في قهوة المحطة، لام شمسية، ظلم المصطبة - مريم الجندي في ولاد الشمس - جنا صلاح في قلبي ومفتاحه.



تنويه وتقدير: ضياء عبد الخالق في قهوة المحطة - محمود عزب في قلبي ومفتاحه - أحمد عزمي في ظلم المصطبة.

الغاوي وسيد الناس وإش إش

الوجه الآخر من ماراثون دراما رمضان 'الخاسرون' الذين لم يوفقوا سواء الأعمال أو النجوم والفنانين ولكن هذا لا ينكر الجهد المبذول من قبل صناع هذه الأعمال ونجومها وأبرزهم:

- الغاوي، تأليف محمود زهران، طارق الكاشف وإخراج محمد العدل، بطولة أحمد مكي وعائشة بن أحمد وعمرو عبدالجليل وأحمد بدير.



- سيد الناس، تأليف خالد صلاح وإخراج محمد سامي، بطولة عمرو سعد وإلهام شاهين وريم مصطفى.

- إش إش، تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة مي عمر وماجد المصري وانتصار ومحمد الشرنوبي.

وإلى اللقاء في المقال المقبل إن شاء الله لإستكمال موضوع الرابحون والخاسرون في دراما رمضان.

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