دراما رمضان قليل من الإيجابيات كثير من السلبيات؟! (3)

نستكمل في مقال اليوم الجزء الثالث والأخير من دفتر أحوال دراما رمضان 2025 وصناعها، ما لها وما عليها، الإيجابيات والسلبيات، حيث نتناول في السطور التالية صناع هذه الدراما.. أبرز الذين تألقوا وتميزوا من ممثلين وكتاب ومخرجين، والذين أخفقوا وخيبوا التوقعات منهم، الفائزون والخاسرون، الذين حافظوا على نجاحاتهم السابقة، وأقرانهم الذين استمروا في التراجع بالإضافة إلى جوانب وأشياء أخرى لدى صناع هذه الدراما..

ذلك بعد أن استعرضنا سويا عبر المقالين السابقين أهم السمات التي اتسمت بها دراما رمضان 2025.. والأعمال الأكثر تميزًا والأعمال التي لم توفق والأخرى التي جاءت عكس التوقعات وغيرها التي لم تكن تصلح للعرض الرمضاني من الأساس لعدم تناسبها مع جلال وخصوصية الشهر الكريم!

تألقوا وتميزوا

قائمة الفنانين والنجوم الذين تألقوا وتميزوا في أدوارهم الرمضانية مقبولة جدًا مقارنةً بقلة بالأعمال المتميزة! ومن أبرز هؤلاء.. الثلاثي ريهام عبدالغفور، فتحي عبد الوهاب، إياد نصار في مسلسل ظلم المصطبة، تأليف أحمد فوزي صالح ومحمد رجاء وإخراج محمد علي.



بيومي فؤاد، رياض الخولي، هالة صدقي، ضياء عبد الخالق والشاب المفاجأة الواعد أحمد غزي في مسلسل قهوة المحطة تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إسلام خيري.



أحمد آمين وحمزة العيلي بمسلسل النص تأليف شريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش، إخراج حسام علي.

دياب، آسر ياسين، مي عز الدين وأشرف عبد الباقي في مسلسل قلبي ومفتاحه تأليف تامر محسن ومها الوزير وإخراج تامر محسن.



محمود حميدة، طه دسوقي، أحمد مالك في مسلسل ولاد الشمس، تأليف مهاب طارق، إخراج شادي عبد السلام.

إنتصار بمسلسلات.. 80 باكو تأليف غادة عبد العال وإخراج كوثر يونس، وإش إش تأليف وإخراج محمد سامي، وقهوة المحطة.



وهناك عدد قليل من النجوم حافظوا على نجاحاتهم السابقة دون زيادة أو نقصان أبرزهم ياسر جلال في جودر 2، تأليف أنور عبد المغيث، إخراج إسلام خيري، ودينا الشربيني في مسلسل كامل العدد ++، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، إخراج خالد الحلفاوي.. وهشام ماجد في مسلسل أشغال شقة جدا.



وعن الوجوه الشابة والصاعدة هناك عدد لا بأس به من الموهوبين ظهر مبشرًا بمستقبل جيد منهم.. فاتن سعيد بثلاث مسلسلات.. قهوة المحطة - ظلم المصطبة - لام شمسية لعبد الرحمن محمد، وميشيل ميلاد في النص، معتز هشام، ومينا أبو الدهب في مسلسل ولاد الشمس، جنا صلاح، محمد علي ميزو في مسلسل قلبي ومفتاحه.



سنة أولى بطولة

لعب مجموعة من الفنانين أدوار البطولة التليفزيونية في رمضان لأول مرة ونجح كلهم تقريبًا في هذا الاختبار الصعب، عدا الفنان عصام عمر بمسلسل نص الشعب اسمه محمد، الذي لم يكن موفقًا عكس أعماله السابقة! تأليف محمد رجاء، إخراج عبد العزيز النجار..

أما الباقون الناجحون فهم.. أحمد داود في مسلسل الشرنقة تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج محمود عبدالتواب، وطه دسوقي وأحمد مالك في مسلسل ولاد الشمس، وأحمد غزي في مسلسل قهوة المحطة، وهدى المفتي في 80 باكو.

خيبوا التوقعات

كثير من النجوم والنجمات لم يوفقوا في رمضان هذا العام في اختيار الأعمال والأدوار الجيدة، بعضهم خيب التوقعات التي كانت تصب في مصلحتهم مثل أحمد مكي بمسلسل الغاوي، تأليف محمود زهران وطارق الكاشف، إخراج محمد العدل..

عمرو سعد وإلهام شاهين بمسلسل سيد الناس تأليف خالد صلاح وإخراج محمد سامي، وأكرم حسني بمسلسل الكابتن تأليف أيمن الشايب وعمرو الدالي، إخراج معتز التوني.

دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي،

وياسمين عبد العزيز في وتقابل حبيب تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد الخبيري.



والبعض الآخر من هؤلاء النجوم استمروا في التراجع كعهدهم في السنوات الأخيرة على رأسهم نجم الكوميديا الكبير محمد هنيدي بمسلسل شهادة معاملة أطفال، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج سامح عبد العزيز.



أحمد السقا في العتاولة 2، تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج أحمد خالد موسى، ومصطفى شعبان في حكيم باشا، تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد آمين، ياسمين صبري، والأميرة - ضل حيطة تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل.

كتاب ومخرجون

أخيرا عن الكتاب والمخرجين الذين أبدعوا ووفقوا والذين لم يحالفهم الحظ فهناك من النوعية الأولى.. عبد الرحيم كمال في قهوة المحطة، أحمد فوزي صالح ومحمد رجاء في ظلم المصطبة، ومهاب طارق في ولاد الشمس، مها الوزير وتامر محسن في قلبي ومفتاحه، شيرين وخالد دياب في أشغال شقة جدا، مريم نعوم في لام شمسية، شريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش في النص، رنا أبو الريش ويسر طاهر في كامل العدد ++.



ومن أبرز الذين لم يوفقوا.. محمد سليمان عبد المالك في شهادة معاملة أطفال، خالد صلاح في سيد الناس، ومحمود حمدان في فهد البطل، وأحمد الجندي وكريم يوسف في عايشة الدور، ومحمد سامي في إش إش.



أما عن المخرجين فقد تألق عدد ليس بقليل منهم رغم أن معظم هؤلاء تجاربهم الإخراجية محدودة.. حسام علي في النص، شادي عبد السلام في ولاد الشمس، كريم الشناوي في لام شمسية، خالد الحلفاوي في كامل العدد ++، كوثر يونس في 80 باكو. كذلك تميز تامر محسن في قلبي ومفتاحه، ومحمد علي في ظلم المصطبة.



وبالنسبة للمخرجين الذين لم يوفقوا ولم يحالفهم الحظ فأشهرهم محمد سامي في إش إش وسيد الناس، وسامح عبد العزيز في شهادة معاملة أطفال، وأحمد الجندي في عايشة الدور.

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