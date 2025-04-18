محافظ الإسماعيلية يوجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم 

وجَّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بالمحافظة، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم، لضمان توفير الأجواء الآمنة والمناسبة للمواطنين خلال الاحتفالات.

تكثيف أعمال النظافة

ووجه محافظ الإسماعيلية، رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمحيط الكنائس والطرق المؤدية إليها، مع رفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ، استعدادًا لاستقبال المواطنين، كما شدد على تشكيل حملات ميدانية مكثفة لمتابعة نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية.

تكثيف التواجد بالميادين

وفيما يتعلق بالحركة المرورية، وجَّه محافظ الإسماعيلية بالتنسيق مع إدارة المرور لتكثيف التواجد في الميادين والمواقف العامة، لضمان السيولة المرورية، إلى جانب التنسيق مع إدارة الحماية المدنية لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة أي طارئ.

التنسيق مع مديرية التموين

كما شملت توجيهات محافظ الإسماعيلية، بالتنسيق مع مديرية التموين لتوفير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية من خلال المنافذ المنتشرة في أنحاء المحافظة، بالإضافة إلى مضاعفة أعداد الأطباء في أقسام الطوارئ بالمستشفيات، والتأكد من توافر الأمصال واللقاحات خلال أيام الإجازة.

متابعة التعديات على الأراضي

وأكد محافظ الإسماعيلية، ضرورة المتابعة المستمرة خلال الإجازة لمنع أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مشيرًا إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وأخرى فرعية بكافة المراكز والمدن، لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها.

كما قدم اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، التهنئة لأبناء محافظة الإسماعيلية، وللإخوة الأقباط بوجه خاص، بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم، متمنيًا للجميع أعيادًا سعيدة وآمنة.

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