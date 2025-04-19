وصفة الفراخ المحمرة على طريقة الجدات

طريقة عمل الفراخ المحمرة، الفراخ المحمرة من الأكلات المصرية الشهيرة التي تقدم بمذاق لا يقاوم خاصة إذا كانت على طريقة الجدات.

وطريقة عمل الفراخ المحمرة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها على طريقة زمان لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل الفراخ المحمرة.

مكونات عمل الفراخ المحمرة:

فرخة كاملة (حوالي كيلو ونصف)، متقطعة 4 أو 8 قطع حسب الرغبة.

بصلة كبيرة مبشورة

3 فصوص ثوم مهروس.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

بهارات فراخ (اختياري)

ورق لورا وحبهان

ملعقة كبيرة سمن بلدي (أو زيت وسمن مع بعض)

ملعقة صغيرة خل

عصير ليمونة

طريقة عمل الفراخ المحمرة:

في وعاء كبير، نضع البصل المبشور، الثوم، الملح، الفلفل، الليمون، الخل، وبهارات الفراخ.

نخلط جيدا ونضيف قطع الفراخ، ونقلبها في التتبيلة.

نغطيها ونتركها ترتاح في التلاجة ساعتين على الأقل، والأفضل ليلة كاملة.

في حلة على النار، نضع القليل من السمن البلدي ونضيف ورق اللورا والحبهان.

نضع الفراخ المتبلة ونقلبها حتى تأخذ لون.

نضيف مياه مغلية تغطي الفراخ، ونتركها تنضج على نار هادئة حوالي 30-40 دقيقة.

بعد نضج الفراخ، ننشلها من الشوربة ونتركها تبرد قليلا.

نحمرها فى مقلاة غير لاصقة مع السمن البلدى أو الزبد مع التقليب حتى يحمر لونها.

وتقدم الفراخ ساخنة بجانب الأرز والملوخية أو المكرونة حسب الرغبة.

طريقة عمل الفراخ المحمرة

فوائد تناول الدجاج للصحة

ولحم الدجاج من أطيب أنواع اللحوم وله عشاق أكثر من عشاق اللحوم الحمراء، كما أثبتت الدراسات أن لحم الدجاج له قيمة غذائية عالية لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، ومن فوائد الدجاج:-

لا تقتصر فوائد أكل الدجاج بدلًا من اللحوم الحمراء على الوقاية من السرطان، بل هناك فوائد أخرى عظيمة.

تزويد الجسم بمغذيات لا توجد بكثرة في اللحم الأحمر، مثل: فيتامينات "أ" و"ك" و"د" و"إي".

تزويد الجسم بحصة كبيرة من البروتين لبناء وصيانة العضلات والأنسجة.

تحتوي الدواجن على معادن تقوّي العظام، مثل الكالسيوم والفوسفور، إلى جانب السيلينيوم الذي يحمي من التهاب المفاصل.

لحم الطيور مثل اللحم الأحمر غني بالزنك اللازم للرجل للحفاظ على مستوى هرمون التوستيسترون.

يحتوي لحم الدواجن على فيتامين "ب 5" الذي يساعد على تقليل التوتر وأعراض سن اليأس.

يحتوي كل 28 غرامًا من صدر الدواجن الخالي من الجلد على غرام واحد من الدهون، لذلك تعتبر صدور الدجاج والديك الرومي وسيلة جيدة لضبط الوزن.

لحم الطيور غني بفيتامين "ب 6" الذي يدعم جهاز المناعة.

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