غارات أمريكية تستهدف الحوثيين في صعدة ومديريتي برط العنان واليتمة

شنت المقاتلات الأمريكية، اليوم الجمعة، غارات على مواقع الحوثيين في صعدة، واستهدفت أيضا مواقع للحوثيين في مديريتي برط العنان واليتمة.

وفي السياق ذاته ذكرت وسائل إعلام تابعة لـ جماعة الحوثي، اليوم الجمعة، أن عدوانا أمريكيا استهدف العاصمة اليمنية صنعاء بقنابل شديدة الانفجار.

هجوم أمريكي جديد يستهدف صنعاء

يأتي ذلك بعد القصف الأمريكي لمنشأة رأس عيسى النفطي الذي تسبب في استشهاد وإصابة العشرات من اليمنيين.

وفي هذا السياق، ذكرت وسائل إعلام تابعة لـ جماعة الحوثي، اليوم الجمعة، أن عدد ضحايا استهداف القصف الأمريكي لمنشأة رأس عيسى إلى 80 شهيدا و150 جريحا.

ضحايا الغارات الأمريكية على منشأة رأس عيسى

وعرضت قناة "المسيرة" اليمنية، مشاهد للجرحى الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات، وقد تعرضوا لحروق كبيرة في الأطراف.

غارات أمريكية على مواقع للحوثيين

وكانت جماعة الحوثي أعلنت سقوط قتلى وجرحى إثر غارات أمريكية استهدفت ميناء رأس عيسى بمديرية الصليف في الحديدة غرب البلاد.

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