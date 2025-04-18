موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لكرة اليد

كرة اليد، يخوض الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، مواجهة قوية اليوم الجمعة أمام الزمالك، في نهائي بطولة كأس مصر لكرة اليد للموسم الحالي 2024/2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الـ6 مساء على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

ووصل الأهلي إلى نهائي بطولة كأس مصر، بعد الفوز على البنك الأهلي في الدور قبل النهائي، فيما وصل الزمالك على حساب فريق طلائع الجيش.

ويسبق المباراة، لقاء يجمع بين فريقي البنك الأهلي وطلائع الجيش على المركز الثالث، وينطلق في الرابعة عصرا.

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