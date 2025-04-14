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الأوقاف: انعقاد دورة فقه الحج للأئمة والواعظات المرافقين لبعثة الحج

وزارة الأوقاف، فيتو
وزارة الأوقاف، فيتو
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تعقد الإدارة العامة للتدريب بـ وزارة الأوقاف على مدار يومين، دورة فقه الحج للأئمة والواعظات المرافقين لبعثة الحج، تحت عنوان: "حج مُيسّر"، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في توعية الحجاج بأحكام المناسك. 

وتعقد الدورة بأكاديمية الأوقاف الدولية، بالسادس من أكتوبر، ويشارك فيها ٤٤ إمامًا وواعظة، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء ٢٢ - ٢٣ / ٤ / ٢٠٢٥م. 

وتركز الدورة على أحكام الحج وجميع الأعمال المتصلة بالحج، ومهارات الاتصال والتواصل، والسلامة العامة، ومناقشة أهم القضايا الفقهية المتعلقة بالحج، لا سيما تلك المتصلة بالمستجدات العصرية المتطلبة للتيسير لا التعسير؛ وذلك للتيسير على حجاج بيت الله الحرام في أداء مناسك الحج بشكل صحيح. 

 

انطلاق معسكر أبي بكر الصديق التثقيفي للطالبات الوافدات بالإسكندرية الأربعاء القادم

 وفي سياق متصل تنطلق فعاليات معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية للطالبات الوافدات، برعاية كريمة من معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ وبإشراف الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ وبالتعاون مع مكتب بيت الزكاة الكويتي بالقاهرة.

وذلك ضمن البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة؛ التي تقيمها وزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية للطلاب الوافدين، الدارسين بالأزهر الشريف من مختلف دول العالم؛ بهدف نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

ويستضيف المعسكر (٥٠) من الطالبات الوافدات المسجلات على منحة مكتب الزكاة الكويتي، واللاتي يدرسن بالأزهر الشريف من جنسيات مختلفة.

وتنطلق فعاليات المعسكر، يوم الأربعاء الموافق ١٦/ ٤/ ٢٠٢٥م، وحتى السبت الموافق ١٩/ ٤/ ٢٠٢٥م.

ويحاضر فيه كبار العلماء والمفكرين والمثقفين، ويتضمن البرنامج التدريبي جوانب علمية وثقافية، وأخرى لزيارة المعالم السياحية والأثرية، والدينية بمحافظة الإسكندرية على أن يكون السفر إلى الإسكندرية في تمام الساعة التاسعة، صباح الأربعاء المقبل الموافق ١٦ /٤ /٢٠٢٥م من أمام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 

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