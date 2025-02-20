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خارج الحدود

عباس يدعو للعمل على تحقيق هدنة شاملة وطويلة المدى في غزة والضفة والقدس

محمود عباس، فيتو
محمود عباس، فيتو

قالت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، إن محمود عباس يدعو للعمل على تحقيق هدنة شاملة وطويلة المدى في غزة والضفة والقدس مقابل وقف الأعمال الإسرائيلية، وذلك وفقا لشبكة «سكاي نيوز».

 

قوات الاحتلال تدمر عشرات المنازل والمحال التجارية في مخيم طولكرم

وأقدمت قوات الاحتلال على هدم عشرات المنازل والمحال التجارية في مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية، الذي يتعرض لعملية عسكرية إسرائيلية منذ أكثر من 3 أسابيع.

وواصل جيش الاحتلال عمليته العسكرية على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ25 على التوالي، حيث قامت القوات الإسرائيلية بهدم 16 منزلا، وسط تحذير من تغيير معالم المخيم، في عملية مشابهة لتلك التي حدثت في مخيم جنين.

 

بناء أكثر من 100 مستوطنة في أنحاء الضفة الغربية

وكانت إسرائيل قامت ببناء أكثر من 100 مستوطنة في أنحاء الضفة الغربية، تتراوح بين نقاط استيطان على التلال، ومجتمعات متكاملة تشبه المدن الصغيرة والضواحي، مع مبان سكنية ومراكز تجارية وحدائق.

 

 

 

ويقيم أكثر من 500 ألف مستوطن في  الضفة الغربية المحتلة، التي يقطنها نحو 3 ملايين فلسطيني. ويحمل المستوطنون الجنسية الإسرائيلية، بينما يعيش الفلسطينيون تحت الحكم العسكري، في ظل تولي السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب إدارة المراكز السكانية.

 

أكثر من 500 ألف مستوطن في الضفة الغربية المحتلة

ووصفت جماعات حقوق الإنسان الرئيسية الوضع بأنه "نظام فصل عنصري"، وهي اتهامات رفضتها الحكومة الإسرائيلية، التي تعتبر الضفة الغربية بمثابة قلب الأرض التاريخية والتوراتية للشعب اليهودي وتعارض إقامة دولة فلسطينية.

 

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الرئاسة الفلسطينية محمود عباس غزة القدس قوات الاحتلال الضفة الغربية

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