الرئيس الفلسطيني: الاحتلال يهدف إلى تقويض حل الدولتين وإضعاف السلطة الوطنية

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تقويض حل الدولتين وإضعاف السلطة الوطنية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني

وأوضح الرئيس الفلسطيني، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لكارثة تدميرية مروعة وحرب إبادة جماعية على مدار 18 شهرا، مواصلا، أنّ 160 ألف شهيد وجريح سقطوا جراء الحرب وتدمير أكثر من 70% من المساكن في غزة.

محاولات تهجير الفلسطينيين

وأوضح الرئيس الفلسطيني: "هناك محاولات إسرائيلية لتهجير أهلنا من غزة وفرض وقائع جديدة على الأرض، وموقفنا ثابت في التصدي لمخططات التهجير".

ونقلت وكالة رويترز عن مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف قوله، إن خطة ترامب بشأن غزة ليست لتهجير الفلسطينيين.

ويتكوف يتحدث عن خطة ترامب

وزعم ويتكوف أن خطة ترامب بشأن غزة تتعلق برغبة الفلسطينيين في العيش هناك أو الاستقرار بمكان أفضل، مدعيا أن خطة ترامب بشأن غزة تهدف لتغيير تفكير الجميع وفعل ما هو أفضل للشعب الفلسطيني

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