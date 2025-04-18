بعد واقعة تعدى سائق على سيدة من ذوى الهمم، قومى المرأة يشكر النيابة الإدارية

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشارة لسرعة الاستجابة والاهتمام البالغ بواقعة تعدي أحد السائقين بهيئة النقل العام على مواطنة من ذوي الإعاقة، ومباشرتهم الفورية للتحقيق في الواقعة.

وأكدت المستشارة أمل عمار أن هذه الاستجابة تعكس حرص النيابة الإدارية الدائم على إنفاذ القانون وصون كرامة المواطنات والمواطنين، خاصة من الفئات الأولى بالرعاية، مشيدة بالدور الهام الذي تقوم به وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن في التعامل مع مثل هذه القضايا بكل حسم وشفافية.

وأضافت رئيسة المجلس القومي للمرأة على أن كرامة المرأة المصرية، لاسيما المرأة ذات الإعاقة، لا يمكن التغاضي عنها مؤكدة على أن المجلس القومي للمرأة سوف يواصل جهوده بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لحماية المرأة المصرية وضمان تمتعها بكامل حقوقها، ومواجهة أي انتهاك تتعرض له، خاصة في الأماكن العامة ووسائل النقل، بما يحقق بيئة آمنة تحترم الجميع دون تمييز."

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