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محافظات

قومي المرأة بالإسماعيلية يمكن 100 سيدة بأبوعطوة من استخراج الرقم القومي (صور)

قومي المرأة بالإسماعيلية
قومي المرأة بالإسماعيلية

 قام فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية، ضمن أنشطة مشروع المواطنة المصرية "بطاقاتك حقوقك"، باستخراج بطاقات الرقم القومي لعدد من سيدات الإسماعيلية، والذي يهدف إلى تمكين السيدات من الحصول على بطاقات الرقم القومي مجانًا.  

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الأماكن المستهدفة 

 وأكدت لبنى زكي، مقررة فرع المجلس بالإسماعيلية، أنه تم تصوير عدد 100 سيدة بمنطقة أبوعطوة؛ لاستخراج بطاقات الرقم القومي لهن دون أي تكلفة، من خلال التعاون المثمر مع مصلحة الأحوال المدنية بالمحافظة.  

 

جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو


حرص المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية على خدمة سيدات الإسماعيلية 

 يأتي هذا المشروع في إطار حرص المجلس القومي للمرأة على دعم السيدات غير القادرات، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة، وضمان استفادتهن من الخدمات التي تقدمها الدولة، انطلاقًا من مسئولية دمج المرأة ضمن خطط التنمية المستدامة.
 

جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو

 وكانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بمقر المجلس القومي للمرأة، شهدوا  توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي ومجموعة شركات إي فاينانس وذلك بشأن تقديم خدمات التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية في إطار تنفيذ أعمال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي. 

 

وقع البروتوكول رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لبرامج الحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، إيمان خليفة الأمين العام للمجلس القومي للمرأة،  أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، والمهندس حسام حنفي عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إي فاينانس لتشغيل المنشآت المالية. 

 

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لتوقيع أول بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة لتقديم خدمات تمكين اقتصادي لما يقرب من 4 ملايين سيدة بهدف تحركهم من الاحتياج إلى التمكين، مشيرة إلى أن برنامج الإدخار والإقراض الرقمي «تحويشة» التابع للمجلس القومي للمرأة متفرد وحقق نجاحات كبيرة،  ويهدف إلى شمول المرأة المصرية بالقرى الريفية اقتصاديًا وماليًا وإدماجها بالمنظومة المصرفية الرسمية، فضلا عن رفع الوعي ونشر الثقافة المالية للسيدات المستهدفات، ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية لها بجودة عالية، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا ورقمنة آلية عمل مجموعات الادخار والإقراض. 

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