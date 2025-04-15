قومي المرأة بقنا ينظم تدريبا لمناهضة العنف ضد السيدات

يواصل فرع المجلس القومي للمرأة بقنا اليوم الثلاثاء تدريبًا " مسئولية المؤسسات المناهضة للعنف ضد المرأة.. مناقشة الظواهر السلبية للعنف" تحت رعاية الدكتورة هدى سعدى مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بقنا.

شهد اليوم الأول من التدريب انعقاد الجلسة الافتتاحية حيث استعرضت هدى سعدى مقرر فرع المجلس دور المجلس في دعم قضايا المرأة وفق الاستراتيجية الوطنية 2030 والقت أميمة البدرى محاضرة حول التثقيف والتوعية ونشر الوعى حول حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

مؤكدة أن ثقافة المساواة تبدأ من الأسرة وتمتد إلى مؤسسات التعليم والعمل.

المسئولية المجتمعية للمؤسسات بقنا

والقى الدكتور أحمد شورى محاضرة عن المسئولية المجتمعية للمؤسسات وتوفير بيئة آمنة للمرأة ومكافحة التحرش والتمييز ضد المرأة.

تضمنت فعاليات اليوم الثاني محاضرة للدكتور الأمير حسن مدرب تنشئة متوازنة عن التربية الإيجابية للأطفال ومفهوم وأساليب التربية وكيفية التعامل مع السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها الأطفال كما القت عبير الأحمر محاضرة عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في نشر رسائل إيجابية عن المرأة

وقالت هدى سعدى يأتي التدريب في إطار جهود المجلس القومي للمرأة للتوعية بحقوق المرأة وتحفيز المؤسسات على أداء دورها في التصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي بما يسهم في توفير بيئة آمنة للنساء والفتيات.

يستهدف التدريب 20 سيدة عاملة من قطاعات مختلفة ويستمر لمدة ثلاثة أيام حتى 16 أبريل بهدف ترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية في مواجهة العادات السلبية، والتصدي للعنف ضد المرأة.

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