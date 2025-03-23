رئيس المجلس القومي للمرأة: قوة المجتمع تنبع من قوة الأمهات

أكدت المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة أن الأم المصرية كانت ولا تزال نموذجًا للعطاء والتضحية، فهي التي حملت على عاتقها مسؤولية تربية الأجيال وبناء مستقبل الوطن، مضيفة أن الاحتفال بـ عيد الأم ليس مجرد مناسبة، بل هو وقفة تقدير لكل امرأة وهبت حياتها لأبنائها وللمجتمع.

جاء ذلك خلال الحفل السنوي لوزارة التضامن الاجتماعي لتكريم الأمهات المثاليات لعام 2025 بحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي

وأشارت رئيسة المجلس القومي للمرأة إلى أن اختيار هذا اليوم للاحتفال يتزامن مع بداية فصل الربيع، الذي يعكس معاني التجدد والنمو، تمامًا كما تفعل الأم بدورها المؤثر في غرس القيم والمبادئ في أبنائها، وتعليمهم حب الوطن والإصرار على النجاح دون انتظار مقابل.

وقالت "الأم ليست فقط من ربت أبناءها، بل هي التي صنعت أجيالًا قادرة على تحقيق التقدم، فهي المدرسة الأولى والمصدر الحقيقي للعطاء. اليوم نقف جميعًا احترامًا لكل أم مصرية عظيمة تحملت المشقة وسهرت الليالي وضحت براحتها من أجل أبنائها، فالأم هي قلب المجتمع النابض، والأساس لكل نهضة وتنمية".

ووجهت رئيسة المجلس القومي للمرأة تحية تقدير لكل أم مصرية، مؤكدة أن قوة المجتمع تنبع من قوة الأمهات، فبهن تُبنى الأمم ويصنع المستقبل.

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