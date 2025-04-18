المجلس العسكري والمعارضة في ميانمار يمددان الهدنة

قال أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا اليوم الجمعة، إن المجلس العسكري في ميانمار وجماعات المعارضة الرئيسة أشاروا إلى أنهم سيمددون وقفًا لإطلاق النار، لإتاحة فرصة أكبر لجهود الإغاثة من زلزال مدمر، وفق ما نقلته وكالة أنباء "رويترز".

جاء ذلك بعد محادثات نادرة رفيعة المستوى بدأها أنور منذ أمس الخميس شملت اجتماعًا مع القائد العسكري مين أونج هلاينج في بانكوك واجتماعًا اليوم الجمعة مع حكومة الظل التي تعارض المجلس العسكري.

وتناولت المحادثات كبح الصراع في ميانمار والسماح بوصول مزيد من المساعدات.

ويترأس أنور حاليًا رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وأسفر زلزال عنيف بلغت قوته 7.7 درجة في أواخر مارس عن مقتل أكثر من 3600 وتدمير البنية التحتية الحيوية وتسبب في أزمة إنسانية في ميانمار.

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