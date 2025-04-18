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خارج الحدود

استشهاد 25 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت مصادر طبية في غزة، اليوم الجمعة، باستشهاد 25 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي

وقالت وزارة الصحة في غزة أمس الخميس، إنها سجلت 1691 شهيدا و4464 مصابا منذ 18 مارس الماضي.

وأضافت وزارة الصحة في غزة: 40 شهيدا و73 مصابا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية.

وأكدت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 51,065 شهيدا و116,505 مصابين منذ 7 أكتوبر 2023.

تحويل 30% من مساحة قطاع غزة إلى طوق أمني

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، أنه حول نحو 30% من مساحة قطاع غزة إلى طوق أمني، أي منطقة عازلة لا يستطيع السكان الفلسطينيون العيش فيها.

وادعى جيش الاحتلال في بيان أنه هاجم نحو 1200 هدف  جوا ونفذ أكثر من 100 عملية "تصفية مستهدفة منذ استئناف هجومه في القطاع في 18 مارس، بعد هدنة استمرت شهرين.

وفي مارس الماضي، ادعى وزير الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كات بأنه وجه جيش الاحتلال  الإسرائيلي بالاستيلاء على المزيد من أراضي قطاع غزة حتى تُطلق حماس سراح جميع الرهائن، محذرا من أن عمليات الاستيلاء هذه ستكون دائمة.

وحذر كاتس: "كلما استمرت حماس في رفضها، كلما خسرت المزيد من الأراضي لصالح إسرائيل".

وقال: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيكثف غاراته الجوية على غزة وسيوسع نطاق عملياته البرية حتى يتم إطلاق سراح الرهائن.

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قطاع غزة غزة وزارة الصحة في غزة العدوان الإسرائيلي الاحتلال حماس

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