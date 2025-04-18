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رياضة

الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره أمام الأهلي الطامح في "الثلاثية" بنهائي كأس مصر "يد رجال"

فريق كرة اليد بنادي
فريق كرة اليد بنادي الزمالك رجال

يواجه فريق كرة اليد بنادي الزمالك "رجال" نظيره الأهلي مساء اليوم الجمعة، في نهائي كأس مصر للموسم المحلي 2024-2025  بصالة حسن مصطفي في السادس من أكتوبر.

يدخل الزمالك مواجهة اليوم أملا في حصد اللقب لمصالحة الجماهير، بينما يسعى الأهلي لحصد الثلاثية بعد تحقيق لقبي السوبر المحلي والدوري.

تأهل فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك إلى النهائي على حساب نظيره طلائع الجيش بنتيجة 24-22، بينما تأهل الأهلي على حساب البنك الأهلي، وفاز الأهلى على سبورتنج بنتيجة 31-22 فى ربع نهائى كأس مصر، بينما فاز الزمالك علي الزهور 36-24 في الدور ذاته.

وحال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل سيتم تطبيق قاعدة (2:2)، بحيث يتم اللجوء إلى الأوقات الإضافية في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، وفي حال استمرار التعادل يتم اللجوء إلى رميات الـ7 أمتار الترجيحية لحسم بطل المسابقة.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر لكرة اليد

تقام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لكرة اليد، اليوم الجمعة 18 أبريل 2025، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

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