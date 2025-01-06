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ثقافة وفنون

إيناس عز الدين تكشف لـ"فيتو" تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها لجلطة في القلب

إيناس عز الدين
إيناس عز الدين

 

 

كتبت المطربة إيناس عز الدين خلال حسابها الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك  : «ربنا وحده اللي نجاني الفجر من جلطة بالقلب؛ والحمد لله إني انتبهت إنها بداية جلطة ولحقت نفسي.. الزعل بيعتصر القلب والروح»، مما أثار قلق متابعيها وحاول الجميع الاطمئنان عليها.

ومن المقرر أن تتابع إيناس عز الدين حالتها الصحية مع طبيبها الخاص خلال الفترة الحالية؛ كي تتجنب حدوث مثل هذا مرة أخري.

 

 

الحالة الصحية للمطربة إيناس عز الدين 

وكشفت المطربة إيناس عز الدين عن وضعها الصحي بالوقت الحالي، وقالت في تصريح خاص لـ"فيتو": “الموضوع كان بسبب حزن كبير، فجأة حسيت بنغزة شديدة في قلبي وشبه توقف في ذراعي الأيسر مع تقل في حركة ذراعي الأيمن”.

وأضافت إيناس: “نُقلت إلى المستشفى على الفور، وأنا كنت متوقعة أنها بداية جلطة في القلب، ولكني أصبحت بصحة أفضل بالوقت الحالي بسبب بعض الأدوية”.

 

حفل ايناس عز الدين

شاركت إيناس عز الدين مؤخرا بحفل غنائي مميز ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية، وشهد المهرجان في دورته الـ 32 هذا العام مشاركة مجموعة من نجوم الوطن العربي.

 

 

 

 

 

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