الأونروا: 69% من قطاع غزة خاضع لأوامر تهجير

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، عدم دخول مساعدات إلى قطاع غزة منذ 2 مارس الماضي وهذه مدة أطول بثلاث مرات من التي فرضت بداية الحرب.

الأونروا: المساعدات لم تدخل غزة منذ 2 مارس

وقالت الأونروا في بيانها الصادر اليوم: نحو 69% من قطاع غزة خاضع لأوامر تهجير، مشيرة إلى تقدير أممي بأن نحو 420 ألف شخص نزحوا مجددا منذ استئناف الحرب.

وأكدت الأونروا في بيانها، أن استئناف القصف وانعدام وصول الإمدادات يؤثران على قدرة الجهات الإنسانية على تلبية احتياجات سكان غزة.

الاحتلال يسيطر على 30% من قطاع غزة

وفي السياق ذاته، زعم وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، إن جيش الاحتلال سيبقى في المناطق العازلة التي أنشأتها في قطاع غزة حتى بعد التوصل لأي تسوية لإنهاء الحرب.

وأضاف كاتس في بيان بعد اجتماع مع القادة العسكريين" لن ننسحب من المناطق التي أخلاها الجيش وسيطر عليها".

وفي إفادة عن عمليات الشهر المنصرم، أوضح كاتس أن جيش الإحتلال الإسرائيلي يسيطر الآن على 30 بالمئة من القطاع.

وتابع: "سيبقى جيش الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الأمنية عازلا بين حركة حماس والتجمعات السكنية في أي موقف مؤقت أو دائم في غزة، كما في لبنان وسوريا".

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