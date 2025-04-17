محافظ الإسماعيلية يُؤكد على تكثيف النظافة واستمرار حملات إزالة الإشغالات

عقد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا ناقش خلاله عددًا من الملفات الخدمية والتنموية، وشدد على ضرورة مواصلة الجهود في قطاع النظافة، إزالة الإشغالات والتعديات، وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين لمعالجة مشكلاتهم أولًا بأول.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وشهد الاجتماع كل من المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة. العميد محمد فرج المستشار العسكري للمحافظة، العميد احمد عبد العال مدير إدارة المرور ورؤساء المراكز والمدن بالمحافظة،

الحفاظ على الهوية البصرية للإسماعيلية

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية تحسين الهوية البصرية للإسماعيلية، موجهًا بوضع تصور متكامل لمداخل مدن المحافظة لتعكس الشكل الحضاري والجمالي، مشيرًا إلى أن "الإسماعيلية تستحق الجهد"، فهي عروس القناة وتمتلك من المقومات ما يؤهلها لأن تكون من أفضل المحافظات من خلال نهج العمل الذي يؤكد دائمًا روح الفريق هو أساس النجاح.

وأشاد محافظ الإسماعيلية بجهود فرق العمل، من المراكز والأحياء والمديريات والإدارات المشاركة في تنظيم زيارة رئيس مجلس الوزراء بالأمس، مُطالبًا بالحفاظ على الإنجازات المحققة على أرض المحافظة والعمل الدؤوب لتعزيزها، خاصة في ظل الاستعدادات الجارية لـموسم الأعياد وشم النسيم، حيث وجه بتكثيف التواجد الميداني للفرق الخدمية ومتابعة جميع القطاعات لضمان استقبال المواطنين للاحتفالات في أجواء منظمة وآمنة.

جاء الاجتماع في إطار المتابعة الشاملة للمحافظ لملفات الخدمات المحلية، وتأكيدًا على نهج العمل الجماعي لدفع عجلة التنمية ورفع مستوى جودة الحياة لمواطني الإسماعيلية.

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