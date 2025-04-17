عزموا نائب السفير على كشري، الاحتفال باليوم الإندونيسي في الإسماعيلية (فيديو وصور)

شهدت مكتبة مصر العامة في محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، فعاليات الاحتفال باليوم الثقافي الإندونيسي، وذلك بحضور اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، ومحمد زعيم نائب السفير الإندونيسي في مصر، الدكتور رجمت امنيج لاسم مستشار رئيس القسم الاجتماعى بالسفارة، ومحمد عارف رمضان، والدكتور حسن رجب مؤسس معهد الدراسات الأفروآسيوية الاسبق، والدكتورة أمل رجب مدير مكتبة مصر العامة.

عمق العلاقات المصرية الإندونيسية

ومن جانبه أكد اللواء طارق اليمنى السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية عمق العلاقات المصرية الإندونيسية والتي تعززت بدبلوماسية قائمة على الاحترام المتبادل ودعم الحوار الحضاري والثقافي المتبادل بين الجانبين.

جانب من الاحتفال، فيتو

جانب من الاحتفال، فيتو

تنوع العلاقات المصرية الإندونيسية

مشيرا إلى أن العلاقات الإندونيسية المصرية تتعدد في العديد من المجالات منها الثقافية والتعليمية والاجتماعية والسياحية وغيرها من المجالات.

جانب من الاحتفال، فيتو

جانب من الاحتفال، فيتو

اعتراف مصر باستقلالية اندونسيا والدراسة في الأزهر الشريف

ومن جانبه وجه محمد زعيم نائب الرئيس الإندونيسي عن سعادته وامتنانه للواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية لموافقته ودعمه للاحتفال باليوم الإندونيسي بمكتبة مصر العامة بمحافظة الإسماعيلية، مشيرا إلى عمق العلاقات بين البلدين ولن ننسي وقفة مصر معنا حيث كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلالنا كدولة عام 1954، كما تعلم منا الكثير في الأزهر الشريف.

جانب من الاحتفال، فيتو

جانب من الاحتفال، فيتو

الحركة السياحية المصرية الإندونيسية

بالإضافة إلى أن هناك حركة سياحة كبيرة بين جمهورية مصر العربية ودولة إندونيسيا وبخاصة زيارة مدينة "بالي".



جانب من الاحتفال، فيتو

جانب من الاحتفال، فيتو

وعلى هامش الاحتفال أقيم معرضا للمشغولات اليدوية المصرية كما تم التعرف على بعض الأكلات المصرية منها الكشرى والفطير والمش والتى اثنى عليها نائب السفير الإندونيسي، كما تعرف على عدد من المنتجات التي تشتهر بها محافظة الإسماعيلية منها المانجو والفراولة.



جانب من الاحتفال، فيتو

جانب من الاحتفال، فيتو

جانب من الاحتفال، فيتو

كما تضمن الاحتفال عددا من العروض الغنية منها عرضا لسمسمية، وعددا من الفقرات الأخرى للتراث الإندونيسي.

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