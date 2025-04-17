الخميس 17 أبريل 2025
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محافظات

أمن الإسماعيلية يضبط عددا من تجار المخدرات أثناء حملة على أوكار النباشين (فيديو)

أمن الإسماعيلية يضبط
أمن الإسماعيلية يضبط عددا من تجار المخدرات

واصلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية حملتها الامنية المكبرة للقضاء على المناطق العشوائية والبؤر الاجرامية التي تأوي الخارجين عن القانون، وذلك تحت إشراف كل من اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، والعميد محمد عليان رئيس مباحث المديرية 
 

 

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إزالة أوكار النباشين والخارجين عن القانون 
 

واستهدفت الحملة التي شنتها مديرية أمن الإسماعيلية مناطق تمركز النباشبن والعشش العشوائية ومخازن الخردة الغير مخصصة، والواقعة في نطاق منطقة الكوكاكولا بحي ثالث، وكذا منطقة شارع شبين ومنطقة الاذاعة والتليفزيون، وأرض الجمعيات.  

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

القضاء على ملاجئ النباشين 

 

و تعد تلك المناطق ملجأ للنباشين والخارجين عن القانون ومروجى المخدرات، بالإضافة التي أن تلك العشوائيات تشوه المظهر الحضاري وتعرقل حركة المواطنين.   
 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

نتائج الحملة المكبرة لمديرية أمن الإسماعيلية 

وتمكنت الحملة الأمنية التي شنتها مديرية أمن الإسماعيلية، وشرطتها من ضبط عدد من الخارجين عن القانون والنباشبن وكذا ضبط عدد من مروجي المخدرات، وحائزيها. 
 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للقضاء على العشوائيات 

ومن جانبه أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الممتلكات العامة وعدم التهاون مع المخالفين.  

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

مشيرًا إلى أن الدولة تبذل كافة الجهود لمواجهة أي محاولات للاستيلاء على أراضيها بأي شكل من أشكال التعدي أو إهدار المصلحة العامة.   

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

عدد المحاضر والمخالفات 

وعلى صعيد أخر كانت قد أوضحت المهندسة سعدية حجاب أن الحملات السابقة  أسفرت عن نتائج ملموسة، تمثلت في إزالة فورية لـ16 غرفة وعشة عشوائية كانت متعدية على الطريق العام أسفل كوبري شل، ورفع 12 حالة إشغال طريق بشكل فوري، وإعادة الشارع إلى مساره الطبيعي.   

جانب من الحملة، فيتوجانب من الحملة، فيتوجانب من الحملة، فيتوجانب من الحملة، فيتو

بالإضافة إلي تحرير 22 محضر إشغال طريق، تأكيدًا على تطبيق القانون بحزم، مؤكدةً أن الحي سيواصل حملاته بشكل دوري بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.   

 

يذكر أن هذه الحملات تؤكد علي جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، وحماية حقوق المواطنين، والتصدي بحسم لأي ممارسات عشوائية تُهدد الأمن المجتمعي وتُعيق جهود التطوير.

 

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة الحازمة لفرض النظام والتصدي للمخالفات والعشوائيات، في محافظة الإسماعيلية. 

 

 

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