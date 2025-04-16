أسماء المصابين والمتوفيين في حادث طريق الإسماعيلية بورسعيد

لقى شابان مصرعهما، وأصيب 7 آخرون جراء وقوع حادث تصادم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء بطريق الإسماعيلية بورسعيد.

إخطار بوقوع حادث

كانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية قد تلقت غخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بمنطقة أبو خليفة بطريق الإسماعيلية بورسعيد وتحديدا أمام كافتيريا “الصديقان” مما أسفر عن مصرع شابين وإصابة 7 آخرين.



انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

وقالت مصادر طبية إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من جروح وكسور وسحجات، حيث تم ايداعهم في المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية، بالإضافة إلى نقل جثماني الشابين المتوفيين إلى مشرحة المستشفى.



أسماء المتوفيين والمصابين في الحادث

وتبين أن المتوفيين هما أحمد محمد غريب، 22 سنة، من القنطرة غرب، وأحمد محمد عبد المجيد، 23 سنة، فيما أصيب 7 آخرون هم بولس روماني توماس، 41 سنة أحمد محمد عبد المنعم، 22 سنة، من مدينة المستقبل، مصطفى غريب محمود، 19 سنة، عبد الرحمن سمعان سالم، 25 سنة، محمد أحمد الضبع، 29 سنة، منة طلعت محمد، 23 سنة، حسام مصطفى محمد، 23 سنة، من المحلة الكبرى.

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