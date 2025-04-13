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خارج الحدود

ترامب: لن يفلت أحد من الرسوم الجمركية وخاصة الصين

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأحد، إنه لا أحد سيفلت من العقاب بالرسوم الجمركية وخاصة الصين التي تعامل الولايات المتحدة أسوأ معاملة.

 

التعريفات الجمركية الأمريكية على المنتجات عالية التقنية القادمة من الصين

وبحسب شبكة «CNN»، حاول الرئيس دونالد ترامب، توضيح وضع التعريفات الجمركية الأمريكية على المنتجات عالية التقنية القادمة من الصين بعد عطلة نهاية أسبوع من الارتباك الذي أضاف غموضًا جديدًا إلى خطته للتجارة العالمية.

وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال": "لن يفلت أحد من العقاب على الميزانيات التجارية غير العادلة، والحواجز الجمركية غير النقدية، التي استخدمتها دول أخرى ضدنا، وخاصة الصين التي تعاملنا أسوأ معاملة على الإطلاق!".

 

استثناء من التعريفات الجمركية

وأضاف: "لم يُعلن عن أي استثناء من التعريفات الجمركية يوم الجمعة. تخضع هذه المنتجات لتعريفات الفنتانيل الحالية بنسبة 20%، وهي تنتقل فقط إلى فئة تعريفات مختلفة. الأخبار الكاذبة تعلم ذلك، لكنها ترفض نشره".

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