السبت 12 أبريل 2025
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سياسة

كيف تواجه الصين الرسوم الجمركية الأمريكية؟ خبيرة تجيب

نادية حلمى،فيتو
نادية حلمى،فيتو

كشفت الدكتورة نادية حلمى، أستاذ العلوم السياسية جامعة بنى سويف - الخبيرة فى الشئون السياسية الصينية والآسيوية، كيف تواجه الصين الرسوم الجمركية الأمريكية بعد أن أعلن مكتب لجنة الرسوم الجمركية بمجلس الدولة الصينى بشكل رسمى تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين  إثر إعلان البيت الأبيض مرسومًا رئاسيًا معدلًا برفع قيمة الرسوم التي ستفرضها واشنطن على الواردات القادمة من بكين.

 

البنك المركزى الصينى لن يسمح بانخفاضات حادة فى قيمة اليوان الصينى أمام الدولار

 

وقالت لفيتو إن  البنك المركزى الصينى، أكد بأنه لن يسمح بانخفاضات حادة فى قيمة اليوان الصينى أمام الدولار الأمريكى، وأنه أصدر تعليماته للبنوك الحكومية الصينية الكبرى بخفض مشترياتها من الدولار الأمريكى للتأثير بالسلب على قيمة العملة الأمريكية وتعاملاتها فى الصين وحول العالم.  مع تأكيد الحكومة الصينية، بأنها ما زالت تمتلك هوامش كبيرة من المناورة المالية والنقدية لإغاثة وإنقاذ إقتصادها فى مواجهة أى أضرار أمريكية حياله.

وتابعت: “هنا نجد بأن الصين لديها مجموعة كبيرة من الأدوات للرد على تلك السياسات الأمريكية، مثل: خفض قيمة عملتها لليوان بشكل أكبر أو فرض قيود على الشركات الأمريكية ذاتها داخل الصين وهو ما حدث بالفعل منذ بداية عهد الإدارة الجديدة لترامب”.    

 

 آلية الرد الصينى على  السياسات والقرارات الأمريكية

وواصلت حديثها قائلة: أما عن آلية الرد الصينى على تلك السياسات والقرارات الأمريكية، فتتمثل فى توجيه تحذير صينى لمواطنيها من الذهاب للولايات المتحدة الأمريكية للسياحة أو للعمل والدراسة، وبالتالى حرمان الخزينة الأمريكية من الملايين من الدولارات سنويًا، بالنظر لحجم السياح الصينيين الكبير داخل الأراضى الأمريكية، فضلًا عن كون الطلاب الصينيين الدارسين فى الجامعات الأمريكية من أكبر الدارسين هناك والمساهمين فى عجلة دفع الاقتصاد الأمريكى والدخل القومى عبر آلية الاستثمار فى التعليم.

 

عدم قدرة إدارة ترامب على الاستمرار فى تلك الإجراءات

 

وأشارت إلى عدد من قادة الحزب الشيوعى الصينى أعربوا عن ثقتهم المطلقة فى عدم قدرة إدارة ترامب على الاستمرار فى تلك الإجراءات، بسبب حاجة ترامب إلى الصين لوقف تدفق مخدر الفنتانيل من المكسيك إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فضلًا عن رغبة الإدارة الأمريكية فى مساعدة الصين لها لإنهاء حرب روسيا على أوكرانيا، وكذلك عدم رغبة ترامب فى تحمل مسؤولية إغلاق تطبيق "تيك توك" الصينى داخل الأراضى الأمريكية بسبب وجود إعتراضات من قطاعات عريضة من الرأى العام وشركات التكنولوجيا الأمريكية.

 

عدم قدرة إدارة ترامب على الصمود إزاء تلك الحرب التجارية معها

 

واستطردت: “الصين تراهن  فى عدم قدرة إدارة ترامب على الصمود إزاء تلك الحرب التجارية معها، خاصةً وأن البلدين متشابكان إقتصاديًا فى كثير من النواحى، فهناك قدر هائل من الاستثمارات المشتركة فى الاتجاهين، والكثير من التجارة الرقمية وتدفقات البيانات لدى الطرفين، الأمر الذى يصعب من مهمة الولايات المتحدة الأمريكية فى تلاعبها إقتصاديًا وتجاريًا مع بكين. وهنا جاء الرد الصينى الفورى على الجولة الأولى من الرسوم الجمركية التى فرضها ترامب عليها، بفرض الجانب الصينى برسوم مماثلة على بعض الواردات الأمريكية، وقيود على تصدير المعادن النادرة. كما فتحت بكين رسميًا تحقيقًا فى مكافحة الإحتكار مع شركات أمريكية تستثمر داخل الصين، بما فى ذلك شركة جوجل الأمريكية”.

وأردفت: “كما جاء رد الصين حازمًا على واشنطن بالإعلان عن فرض رسوم جمركية مضادة، مع إعلان حكومة الصين عن استعدادها لتحمل عواقب وخيمة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة، مثل سماح الصين رسميًا لعملتها اليوان أو الريمينبى بالهبوط، مما زاد من جاذبية الصادرات الصينية. كما بدأت الشركات المرتبطة بالدولة الصينية فى شراء الأسهم، فيما يبدو أنه خطوة للحفاظ على استقرار السوق الصينى فى مواجهة أى ضغوط أو تغيرات وتحديات فى مواجهة الضغوط التجارية الأمريكية عليها”.      

 

الصين تمارس ضغوطًا قصوى على الشركات الأمريكية داخل أراضى الصين

توقعت أن تمارس الصين ضغوطًا قصوى على الشركات الأمريكية داخل أراضى الصين لإجبارها على مغادرة البلاد أو ممارسة ضغوط بالمثل على إدارتها فى واشنطن لوقف حربها التجارية ضد الصين، وبدأت الصين بالفعل فى بدء إجراءات تعقيدية بحق "تسلا" للمركبات الكهربائية المملوكة لرجل الأعمال الأمريكى "إيلون ماسك" ذات الإستثمارات الضخمة داخل الأراضى الصينية، والتى أصبحت عرضة للإنتقام من بكين، خاصةً وأن تلك الشركة الأمريكية تجرى حوالى خمس أعمالها فى الصين. وهو ما ستستغله الصين بشدة خلال الفترة المقبلة.      

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ترامب الرسوم الجمركية الصين الصادرات التجارية الحرب التجارية

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