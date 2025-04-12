كيف عصفت الرسوم الجمركية والحرب التجارية ببورصات الخليج خلال الأسبوع؟

رسوم جمركية وحرب تجارية عصفت بمؤشرات الأسواق، وبأسعار النفط وجعلت الوضع الاقتصادي مبهم وغير واضح المعالم.



وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال إن البورصات الخليجية واجهت أسبوعا من التصعيد الجمركي وصلت فيه الرسوم المفروضة على الصين إلى 148%، وفرضت الصين على أمريكا 84%.



وفيما يلي عرض لأداء موشرات الأسواق الخليجية في أسبوع.

ففي المملكة العربية السعودية

سجل المؤشر العام للسوق تراجع نسبته 3.2% فاقدًا 380.11 نقطة من قيمته هبط بها إلى مستوى 11,502.54 نقطة.



وارتفعت قيم التداول إلى 42.14 مليار ريال مقابل 25.59 مليار ريال بالأسبوع السابق بارتفاع نسبته 71.36%، ليرتفع متوسط القيم إلى 10.53 مليار ريال للجلسة الواحدة.



وسجلت كميات التداول ارتفاع نسبته 83.83% ليصل إلى 2.06 مليار سهم مقابل 1.12 مليار سهم للأسبوع الماضي بمتوسط كميات بلغ نحو 516 مليون سهم لكل جلسة خلال الأسبوع.



وفي الكويت

تراجع مؤشر السوق الأول بنحو 2.52% أو 216.48 نقطة ليصل بختام الأسبوع الحالي عند مستوى 8378.39 نقطة.



كما اختتم مؤشر السوق العام تعاملات الأسبوع عند مستوي 7819.91 بانخفاض 2.26% أو 180.82 نقطة عن مستواه في الأسبوع السابق المنتهي بـ3 أبريل.



و هبط مؤشر السوق الرئيسي 1.06% أو 76.06 نقطة مسجلًا 7129.83 نقطة، كما تراجع المؤشر الرئيسي 50بنسبة 2.73% عند 6840.68 نقطه خاسرا 192.13 نقطة

ووصلت القيمة السوقية بختام تعاملات جلسه نهايه الاسبوع إلى 46.73 مليار دينار بتراجع 1.32% أو 634 مليون دينار عن مستواها في ختام الأسبوع الاسبق والبالغ 47.35 مليار دينار.



وفي الإمارات

تباين أداء مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات الأسبوع ليرتفع سوق دبي المالي بينما تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وبلغت مكاسب سوق دبي المالي 4.544 مليار درهم بينما تكبد سوق أبوظبي للأوراق المالية خسائر قدرها 8 مليارات درهم.



ومع ختام التعاملات ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.30 %إلى مستوى 4966 نقطة بنهاية تداولات الأسبوع مقابل نحو 4951 نقطة بنهاية تداولات الأسبوع الأسبق.



وسجلت القيمة السوقية لأسهم دبي 873.476 مليار درهم بنهاية تعاملات الأسبوع مقابل نحو 868.932 مليار درهم الأسبوع السابق له بمكاسب بلغت 4.544 مليار درهم، في حين تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.31 %ليسجل 9157 نقطة بنهاية تداولات الأسبوع مقابل 9186 نقطة الأسبوع السابق له.



وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.827 تريليون درهم بنهاية تعاملات الأسبوع مقابل قيمة قدرها 2.835 تريليون درهم الأسبوع الذي سبقه بخسائر بلغت 8 مليارات درهم.

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