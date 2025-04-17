الخميس 17 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

احتجاز رئيس، إسرائيل تمنع محمود عباس من مغادرة رام الله لزيارة سوريا

محمود عباس، فيتو
محمود عباس، فيتو

كشفت مصادر فلسطينية، اليوم، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع سفر الرئيس محمود عباس أبو مازن، إلى سوريا، وفق الزيارة المعلن عنها مسبقا والمقرر لها يوم غد الجمعة.

إسرائيل تمنع محمود عباس من مغادرة رام الله

وقال مسئولون فلسطينيون لموقع "الشرق نيوز" السعودي، إن السلطات الإسرائيلية تمنع سفر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى سوريا. 

وأكدت المصادر، أن سلطات الاحتلال لم تمنع الموافقة لمروحيتين أردنيتين بالوصول إلى رام الله، اليوم الخميس، لنقل الرئيس عباس وفريقه إلى الأردن حيث كان من المقرر أن يزور سوريا الجمعة، ويلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع.

إسرائيل ترفض الإذن لطائرات أردنية تنقل محمود عباس

وأشارت المصادر، إلى إجراء اتصالات مكثفة تجري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لمنح الموافقة للطائرات الأردنية بالوصول إلى رام الله، مقر إقامة الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن. 

الرئيس الفلسطينى وأحمد الشرع، فيتو
الرئيس الفلسطينى وأحمد الشرع، فيتو

ووفق جدول زيارة عباس إلى سوريا، كان من المقرر أن تصل المروحيتان الأردنيتان إلى رام الله عند الثانية من بعد ظهر الخميس، بتوقيت القدس، لكن، على غير العادة، لم تعطِ إسرائيل الموافقة للسماح بتحليق الطائرات الأردنية.

ووفق المعتاد يتنقل الرئيس محمود عباس، خلال زياراته الخارجية بمروحية أردنية من رام الله إلى العاصمة الأردنية "عمان"، ومن هناك يستقل طائرة الرئاسة إلى الدول الأخرى.

ويعتقد مسئولون فلسطينيون، أن سلطات الاحتلال تعيق زيارة عباس إلى سوريا، لأسباب سياسية، علما أنها المرة الأولى التي تفعل فيها ذلك مع الرئيس الفلسطيني، على عكس تكرار الأمر مع الرئيس الراحل ياسر عرفات.

محمود عباس: سننتصر رغم التجويع ومؤامرات التهجير (فيديو)

نص كلمة الرئيس الفلسطينى محمود عباس أمام القمة العربية

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمود عباس ابو مازن سوريا منع سفر الرئيس محمود عباس سفر الرئيس الفلسطيني رام الله مروحيتين أردنيتين أحمد الشرع الرئيس السوري أحمد الشرع عمان زيارة عباس إلى سوريا

مواد متعلقة

الرئيس الفلسطيني يزور سوريا للقاء الشرع

استنفار أمني في مستوطنة حورشا قرب رام الله بعد محاولة تسلل

نتنياهو يزعم: الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدعم الإرهاب ويتهرب من السلام

محمود عباس يثمن الجهود المصرية المحورية لوقف إطلاق النار بغزة
ads

الأكثر قراءة

مصير شهادات الادخار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 2.25%

البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 2.25% في ثاني اجتماعات 2025

تسلل من السور، مراهق يهتك عرض تلميذة داخل مدرسة بعزبة النخل

هزة في سوق الذهب، تراجع كبير بالأسعار قبل اجتماع المركزي بساعات

هيئة التأديب بنقابة الأطباء تقرر إيقاف جودة عواد عن مزاولة المهنة لمدة عام

احتجاز رئيس، إسرائيل تمنع محمود عباس من مغادرة رام الله لزيارة سوريا

تجاوزنا الـ90%، رئيس الوزراء يكشف موعد التحريك الجديد في أسعار السولار والبنزين

مدبولي: معنديش مشكلة يهاجر 10 آلاف طبيب كل سنة بيوفرلنا عملة

خدمات

المزيد

طن الأرز الشعير عريض الحبة يسجل 18.4 ألف جنيه بالأسواق اليوم

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

سعر السكر،32 جنيها أقل سعر لكيلو السكر اليوم الخميس 17 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

رحلة قرارات البنك المركزي بشأن الفائدة في 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى يبلس، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 12 من سورة الروم (فيديو)

رئيس دينية الشيوخ: حب الشعب المصري لآل البيت يتفق مع صحيح الدين

خواطر الشعراوي، هؤلاء أعظم درجة عند الله وهم الفائزون (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية