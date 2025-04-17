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رياضة

الأهلي يتأهل لنهائي كأس مصر لكرة اليد بعد الفوز على البنك 26ـ21

فريق الأهلي لكرة
فريق الأهلي لكرة اليد يتاهل لنهائي كاس مصر

تأهل الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي إلي نهائي بطولة كأس مصر على حساب نظيره فريق البنك الأهلي بعد الفوز بنتيجة 26ـ 21 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد تأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز على سبورتنج في المباراة الماضية بنتيجة 31ـ22 ضمن منافسات بطولة نصف نهائي كأس مصر.

وينتظر النادي الأهلي الفائز من مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش لمواجهته في المباراة النهائية. 

موعد مباراة نهائي مصر لكرة اليد 

يقام لقاء النهائي غدا الجمعة السادسة مساء ومباراة تحديد البرونزية في الرابعة عصرًا.

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