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محافظات

التحفظ على 560 لتر بنزين قبل طرحها في السوق السوداء بالفيوم

وكيل وزارة التموين
وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، فيتو

 قال سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن المديرية شنت حملة على محطات الوقود وتجار المحروقات في المحافظة، بهدف ضبط السوق والسيطرة على حصص المحطات من التهريب إلى السوق السوداء.

 

نتائج الحملة على محطات الوقود

 وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة تمكنت من ضبط 28 جركن بنزين سعة الجركن 20 لترا بإجمالى 560 لترا منها 360 لترا 92 و200 لتر 80، محملة على  أحد التروسيكلات للتجميع والاتجار في السوق السوداء، كما تم ضبط المدير المسئول لإحدى محطات الوقود، يبيع في السوق السوداء و في جراكن بدون تصريح، وتم تحرير المخالفات اللازمة، وأحيلت إلى الأجهزة الأمنية لتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها النيابات المختصة.

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 وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية التابعة لها، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود لمواجهة جشع بعض التجار.

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