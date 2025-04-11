استمر 4 ساعات ونصف، انتهاء لقاء بوتين ومبعوث ترامب

ذكرت وسائل إعلام روسية، اليوم الجمعة، أن الرئيس فلاديمير بوتين اختتم لقاءه مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، والذي استمر 4 ساعات ونصف الساعة في مكتبة الرئيس بمبنى المكتبة الرئاسية في سان بطرسبورج.

ويتكوف يبلغ ترامب أن أسرع طريق للسلام هو الاعتراف بسيادة روسيا على المناطق الأربعة الجديدة



وفي السياق ذاته، أبلغ المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أسرع طريق لوقف النار في أوكرانيا هو الاعتراف بسيادة روسيا على المناطق الأربعة الجديدة.



وبعد اجتماعه برئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي دميترييف، أبلغ ويتكوف ترامب أن الاعتراف بسيادة روسيا على المناطق الجديدة من شأنه أن يساعد في "إنهاء النزاع بشكل أسرع"، بحسب ما ذكرت "رويترز".



وأضافت الوكالة: "ويتكوف بعث برسالة واضحة لترامب. إن أسرع طريقة لتحقيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا هي دعم استراتيجية تمنح روسيا السيطرة على المناطق الأربعة الجديدة".

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