الكرملين: المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي يناقش هذه الموضوعات مع بوتين

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وصل إلى روسيا.



وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيبحث مع ويتكوف، جوانب التسوية في أوكرانيا.

وقال بيسكوف للصحفيين: "سيستمر الحديث بمختلف جوانب التسوية الأوكرانية هناك جوانب عديدة، وأسس الموضوع معقدة للغاية"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

كان موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، ذكر نقلًا عن مصادر مطلعة وبيانات فلايت رادار، في بيان إن "المبعوث الدبلوماسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف توجه إلى روسيا ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الجمعة".

وأشار الموقع إلى أن هذا قد يكون اللقاء الثالث بين بوتين وويتكوف، في الوقت الذي يضغط فيه ترامب من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

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