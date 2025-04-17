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وكيل تعليم الدقهلية يفتتح فعاليات الحفل الختامي للعروض الرياضية (صور)

فعاليات الحفل الختامي
فعاليات الحفل الختامي للعروض الرياضية

 افتتح بسيوني محمد بسيوني وكيل مديرية التعليم بالدقهلية حفل ختام العروض الرياضية بالصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضي بمشاركة خمس إدارات تعليمية ( أجا - نبروه - شربين - بلقاس - ميت غمر ).

 

 وتمت فعاليات الحفل بحضور الدكتور حازم الألفى مدير عام الخدمات والأنشطة الدكتور أحمد يحيى مدير عام إدارة غرب المنصورة التعليمية، عادل فؤاد مدير إدارة شرق المنصورة، الدكتورة جميلة مسعد مدير إدارة الأنشطة، صبري الطنطاوي موجه عام التربية الرياضية ولفيف من السادة موجهي التربية الرياضية بالإدارات التعليمية المختلفة.

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وأثنى بسيوني علي العروض المقدمة لما لمسه من مهارة عالية في أداء الطلاب وقدم الشكر للسادة القائمين على تدريب الطلاب وتنظيم الفعاليات.

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