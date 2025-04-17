وكيل تعليم الدقهلية يفتتح معرض الصحافة والإعلام (صور)

شهد اليوم بسيوني محمد بسيوني، وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، مراسم افتتاح معرض الصحافة والإعلام على مستوى المديرية المقام بمدرسة شريف القماش الثانوية الصناعية.

افتتاح معرض الصحافة والإعلام بتعليم الدقهلية

ورافقه وكيل مديرية تعليم الدقهلية محمد فوزي، مدير مكتب مدير المديرية، السيد الشريف مدير إدارة الصحافة والإعلام التربوي بالوزارة، عبدالغني هنيدي عضو لجنة التحكيم بالوزارة، أحمد مصطفى عضو لجنة التحكيم بالوزارة.

وحضر الافتتاح الدكتور حازم الألفي مدير عام الخدمات والأنشطة والدكتورة جميلة مسعد، مدير الأنشطة والدكتور أحمد يحيى مدير عام إدارة غرب المنصورة وعادل فؤاد مدير إدارة شرق المنصورة.

الاهتمام بالأنشطة الطلابية وتعزيز الإبداع والابتكار لدى الطلاب

ويأتي هذا المعرض في إطار اهتمام مديرية التربية والتعليم بالأنشطة الطلابية وتعزيز الإبداع والابتكار لدى الطلاب، وقد تم عرض مجموعة من الأعمال المتميزة التي نالت إعجاب الحضور مما يعكس التطور والتميز في الأنشطة التعليمية بالمديرية.

وفي ختام الفعالية أشاد الجميع بالدعم الكبير الذي تقدمه وزارة التربية والتعليم للأنشطة الطلابية والجهود المبذولة من القائمين على المعرض، متمنين المزيد من النجاحات والإنجازات للجميع.

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