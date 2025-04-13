نائب محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لمركز ومدينة أجا

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرارية المتابعة الميدانية لكافة المراكز والمدن والأحياء للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على الطبيعة وتيسير الإجراءات اللازمة وفقا للقانون، وتذليل العقبات أمام المواطنين.

وفي هذا السياق قام الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ بزيارة تفقدية مفاجئة لرئاسة مركز ومدينة أجا، وتفقد المركز التكنولوجي وادارة الشئون الهندسية وادارة المتغيرات المكانية وإدارة أملاك الدولة، كما اجتمع مع بجميع مسئولي منظومة التصالح بحضور اللجنه المرافقة وشدد على سرعة إنجاز كافة ملفات التصالح.





وتابع نائب المحافظ مراجعة كافة نقاط المتغيرات المكانية واستمع إلى بعض شكاوى وطلبات المواطنين ووجه بسرعة دراستها والعمل على حلها، كما قام بجولة داخل شوارع المدينة لمتابعة الحالة العامة للنظافة وأثنى على مستوى الحالة العامة للنظافة ووجه بالاستمرار فى رفع كفاءة الشوارع.





كما قام "العدل" بتفقد موقف سيارات المنصورة بمدينة أجا، الموقف الجديد بشارع 23 يوليو لمتابعة التزام السائقين بالتعريفه الجديدة، وشدد على رئيس المدينة ومدير المواقف بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم لسير العمل في الموقف وتذليل أي عقبات أمام الركاب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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