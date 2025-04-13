الأحد 13 أبريل 2025
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وكيل تعليم الدقهلية يتابع انتظام الدراسة بإدارة أجا

وكيل تعليم الدقهلية،
وكيل تعليم الدقهلية، فيتو

استأنف المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية اليوم الأحد، جولاته الميدانية بمتابعة انتظام العملية التعليمية بإدارة أجا التعليمية.

 وكيل تعليم الدقهلية يتفقد مدارس أجا 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

المدارس المستهدفة في الجولة 

وخلال الجولة تفقد  مدارس:
-مدرسة الشهيد  عبدالله جمال عمارة الاعدادية المشتركة بمنشأة الأخوة 
-مدرسة الشباب الابتدائية بمنشأة الأخوة 
 

وكان فى استقبال وكيل تعليم الدقهلية مدير عام الإدارة د. عرفة حسين رمان ووكيل الإدارة عبدالعظيم أحمد هلال.

نسب حضور الطلاب بالمدارس 

وتابع  وكيل أول الوزارة الفصول واطلع على نسب حضور الطلاب مؤكدًا على ضرورة الالتزام بجميع القوانين والقرارات الوزارية كما وجه سيادته بضرورة توفير بيئة تربوية سليمة لتحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية كما أشار  إلى أهمية تفعيل الأنشطة المدرسية لما لها من دور فعال في تعزيز التحصيل الدراسي للطلاب.

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وفي ختام متابعته أثني الرشيدي على ما لمسه من نظافة ونظام المدارس محل الزيارة والتزام وانضباط الطلاب وهيئة التدريس والعاملين وتمني للجميع دوام التوفيق والسداد.

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