غرامات على الإعلانات المخالفة بالجيزة، تعرف على نص القرار

أصدرت محافظة الجيزة قرارًا جديدًا يقضي بتشديد الرقابة على الإعلانات واللافتات في جميع أنحاء المحافظة، وذلك في إطار سعيها لتحسين المظهر الحضاري للمدينة وتنظيم الشوارع.

ونص القرار على فرض عقوبات مالية على المخالفين، تبدأ من ضعف قيمة تكلفة الأعمال وقد تصل إلى ثلاثة أضعاف، بالإضافة إلى إزالة الإعلان على نفقة المخالف.

أبرز بنود القرار الجديد

ويشترط القرار الحصول على ترخيص من الجهات المختصة في المحافظة قبل وضع أي إعلان، سواء كان على واجهات المحال أو على الطرق أو في الأماكن العامة، كما حدد القرار مجموعة من المعايير التي يجب أن تتوافق معها الإعلانات، مثل الشكل والمقاس والموقع، وذلك لضمان عدم تشويه المظهر العام للمدينة.



ويمكن رفض ترخيص أي إعلان إذا كان يشكل خطرًا على السلامة العامة أو يضر بالمظهر الحضاري للمدينة أو يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية.



وسيتم إزالة أي إعلان مخالف للشروط الواردة في القرار، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بما في ذلك غرامات مالية قد تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة تكلفة الأعمال.



ويهدف هذا القرار إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها تحسين المظهر الحضاري من خلال تنظيم وضع الإعلانات وتحديد معايير محددة لها، وتنظيم حركة المرور حيث أن الإعلانات العشوائية قد تعيق حركة المرور وتشكل خطرًا على السائقين والمشاة، وحماية السلامة العامة ومنع وضع إعلانات تشكل خطرًا على السلامة العامة، مثل الإعلانات التي تعيق الرؤية أو تضعف استقرار المباني، والحفاظ على القيم الأخلاقية والدينية ومنع وضع إعلانات تتعارض مع القيم والمبادئ المجتمعية.



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